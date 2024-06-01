自認4瓶啤酒下肚不超標 男二度酒駕遇同一警開罰扣車

高雄張姓男子自認4瓶啤酒下肚不超標，二度酒駕遇同一警超標開罰，並移置保管車子。（民眾提供）

2024/06/01 08:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄張姓男子（52歲）平日有喝酒習慣，曾被鼓山分局警員取締吊銷駕照，他沒戒酒而選擇自我控制「酒精量」，以為喝4瓶啤酒不會超標，並改騎微型電動二輪車，因未換領牌照被警攔查，施以酒測達0.22，張男認出眼前這名警員恰巧是上次取締他的警員，警方開單舉發並移置保管車輛。

鼓山分局今指出，龍華所警組於前日巡邏行經鼓山區美術東二路、青海路口時，見微型電動二輪車尚未換領牌照，上前實施攔查勸導，發現張姓騎士身上竟散發酒味，進一步詢問得知張男每天上午都會飲用酒精飲品。

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張男強調酒後會休息一段時間，直到下午，依據自身經驗，自認體內酒精絕對不會超標，因而駕車上路，然而最後經檢測酒測值仍達每公升0.22毫克，超過法定標準值，依規定遭到舉發，可罰3至9萬元，並移置保管車輛。

據了解，張男先前因酒駕遭到吊銷駕照，隨後便改騎乘微型電動二輪車代步，也因平常有喝酒習慣，擔心會再次涉犯酒駕案件，才會想要作做好「酒精量管控」，每日上午約束自己可喝4瓶啤酒，不可喝過量，超過中午就不再飲酒。

張男告訴員警，依自身的經驗之前喝4瓶啤酒，受測皆未超標，他才敢大膽酒駕上路，自認不可能超標，沒想到酒精檢知器紅光大閃，讓莊男直呼「上次吹沒有怎麼這次有反應」。

莊男最後在簽收罰單時突然認出自己在去年就是遭眼前的警員查獲酒駕，讓他大感無奈，警方告發後奉勸他不要再酒駕了。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄張姓男子自認4瓶啤酒下肚不超標，二度酒駕遇同一警超標開罰，並移置保管車子。（民眾提供）

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