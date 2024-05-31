醉不上道！台南新公布19名酒駕累犯違規名單 累計458人

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

2024/05/31 10:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（31）日公布第36批酒駕累犯名單，共有19名累犯違規人，其中東區占5名最多，醉駕新法上路2年多來累計公布458人。

南市交通局這次公布違規地點，分別在安南區5名、關廟區1名、東區5名、仁德區1名、北區1名、佳里區2名、七股區1名、歸仁區2名及西港區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

請繼續往下閱讀...

南市交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人若有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法