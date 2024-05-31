為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

醉不上道！台南新公布19名酒駕累犯違規名單 累計458人

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

2024/05/31 10:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今（31）日公布第36批酒駕累犯名單，共有19名累犯違規人，其中東區占5名最多，醉駕新法上路2年多來累計公布458人。

南市交通局這次公布違規地點，分別在安南區5名、關廟區1名、東區5名、仁德區1名、北區1名、佳里區2名、七股區1名、歸仁區2名及西港區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

南市交通局表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人若有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

台南市公布第36批酒駕累犯名單，依法揭露相關資訊。（南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
酒駕累犯掰有夢遊症 法官不採信判1年7月
2024/05/02 10:26

酒駕累犯掰有夢遊症 法官不採信判1年7月
3度酒駕遇攔查苦苦求警無效 人送法辦、車被扣牌移置保管
2024/05/09 11:00

3度酒駕遇攔查苦苦求警無效 人送法辦、車被扣牌移置保管

地震頻繁 六級抗震建築住安心
高雄男酒駕累犯又無照駕駛喊「被關尚好」 警上銬送辦
2024/05/20 13:01

高雄男酒駕累犯又無照駕駛喊「被關尚好」 警上銬送辦
生前坐牢1300次！全球「被捕次數最多男子」逝世 享壽74歲
2024/05/26 14:14

生前坐牢1300次！全球「被捕次數最多男子」逝世 享壽74歲

跨越百年的傳奇 卡地亞Santos華麗變身
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播