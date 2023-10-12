為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

從市場邊搬到大馬路 台南消防大灣分隊新廳舍啟用

台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，舊有辦公廳舍位在大灣市場旁，經斥資5203萬元於永康區永大路上興建新廳舍，今日舉行落成啟用典禮。（記者劉婉君攝）

台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，舊有辦公廳舍位在大灣市場旁，經斥資5203萬元於永康區永大路上興建新廳舍，今日舉行落成啟用典禮。（記者劉婉君攝）

2023/10/12 16:26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，舊有辦公廳舍位在大灣市場旁，廳舍老舊且動線不佳，經斥資5203萬元於永康區永大路上興建新廳舍，今（12）日舉行落成啟用典禮，強化永康大灣地區的防救災能力。

大灣分隊新建廳舍位在永大滑輪溜冰場旁，為4層樓建築，總樓地板面積1301.87平方公尺，2021年11月開工，8月驗收完成，外觀有醒目的「119」消防標誌，內部設施落實無障礙友善空間，今天由市長黃偉哲及消防局長李明峯等人剪綵啟用，為黃偉哲上任以來，第7棟新擴建的消防廳舍。

黃偉哲表示，大灣分隊舊有廳舍興建於1988年，除了出勤行車動線不佳，影響救災出動的時效性，且近年人力擴充、各式救災救護車輛裝備器材逐年汰換更新，辦公廳舍及車庫空間已不敷使用，新型消防車也無法停放，因而覓地新建。新廳舍啟用不僅展現新氣象，也希望讓打火弟兄在高強度工作後有更舒適的執勤環境，提供市民更優質的公共安全守護。

小北百貨董事長黃義弘捐贈辦公設備，協助營造消防人員更優質的執勤環境。

消防局表示，針對老舊廳舍將逐年編列經費整修，目前安平分隊正在興建中，預計明年底完工，楠西、將軍分隊將於明年初動工，文賢分隊也正積極爭取經費中。

而人力部分，目前全市消防員額編制為1171人，明年度將增加48人，2025年、2026年各申請180名員額、2027年申請編列117人。

台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，新廳舍今日舉行落成啟用典禮。（記者劉婉君攝）

台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，新廳舍今日舉行落成啟用典禮。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
復興部落常停電 用戶點蠟燭釀火災
2023/10/11 05:30

復興部落常停電 用戶點蠟燭釀火災
竹南4樓透天厝暗夜起火8汽機車遭殃 幸無傷亡
2023/10/10 09:07

竹南4樓透天厝暗夜起火8汽機車遭殃 幸無傷亡

科技時代來臨 臺南具備升級轉型硬實力
屏東小琉球人潮滿到爆 泳客受困礁石被救回
2023/10/09 12:01

屏東小琉球人潮滿到爆 泳客受困礁石被救回
《衛福部核定》朴子醫院東石院區 明年興建
2023/10/08 05:30

《衛福部核定》朴子醫院東石院區 明年興建

「油爆」危機 調整血脂吃這有解
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播