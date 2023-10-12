從市場邊搬到大馬路 台南消防大灣分隊新廳舍啟用

台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，舊有辦公廳舍位在大灣市場旁，經斥資5203萬元於永康區永大路上興建新廳舍，今日舉行落成啟用典禮。（記者劉婉君攝）

2023/10/12 16:26

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，舊有辦公廳舍位在大灣市場旁，廳舍老舊且動線不佳，經斥資5203萬元於永康區永大路上興建新廳舍，今（12）日舉行落成啟用典禮，強化永康大灣地區的防救災能力。

大灣分隊新建廳舍位在永大滑輪溜冰場旁，為4層樓建築，總樓地板面積1301.87平方公尺，2021年11月開工，8月驗收完成，外觀有醒目的「119」消防標誌，內部設施落實無障礙友善空間，今天由市長黃偉哲及消防局長李明峯等人剪綵啟用，為黃偉哲上任以來，第7棟新擴建的消防廳舍。

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黃偉哲表示，大灣分隊舊有廳舍興建於1988年，除了出勤行車動線不佳，影響救災出動的時效性，且近年人力擴充、各式救災救護車輛裝備器材逐年汰換更新，辦公廳舍及車庫空間已不敷使用，新型消防車也無法停放，因而覓地新建。新廳舍啟用不僅展現新氣象，也希望讓打火弟兄在高強度工作後有更舒適的執勤環境，提供市民更優質的公共安全守護。

小北百貨董事長黃義弘捐贈辦公設備，協助營造消防人員更優質的執勤環境。

消防局表示，針對老舊廳舍將逐年編列經費整修，目前安平分隊正在興建中，預計明年底完工，楠西、將軍分隊將於明年初動工，文賢分隊也正積極爭取經費中。

而人力部分，目前全市消防員額編制為1171人，明年度將增加48人，2025年、2026年各申請180名員額、2027年申請編列117人。

台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊，新廳舍今日舉行落成啟用典禮。（記者劉婉君攝）

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