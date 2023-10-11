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高市十大易肇事路段 三民區民族一路居冠

高雄十大易肇事路段，鳳山區有建國路、青年路，車禍事故減少明顯改善。（記者陳文嬋攝）

高雄十大易肇事路段，鳳山區有建國路、青年路，車禍事故減少明顯改善。（記者陳文嬋攝）

2023/10/11 22:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市十大易肇事路段以三民區民族一路287件居冠，人口數最多的鳳山、三民、仁武區各包辦2條道路，警方加強科技執法及違規取締，整體死傷車禍585件比去年同期減少71件，以鳳山區青年路、仁武區鳳仁路改善最明顯。

根據市府統計今年1至9月底，十大易肇事路段為三民區民族一路、仁武區鳳仁路、三民區九如一路、鳳山區建國路、前鎮區中山四路、鳳山區青年路、 左營區民族一路、仁武區澄觀路、台88線快速公路大寮區段、楠梓區高楠公路。

警方表示，十大易肇事路段車禍總件數2033件，約佔高雄車禍總件數2·7%，其中死傷車禍585件，比去年同期減少71件，死亡車禍比去年同期減少5件，僅仁武區鳳仁路1件，致傷車禍比去年同期減少66件。

以三民區民族一路287件最多，其次仁武區鳳仁路257件、三民區九如一路254件、鳳山區建國路213件、前鎮區中山四路187件、鳳山區青年路178件。

其中仁武區鳳仁路致傷車禍72件，比去年同期減少46件，相當於減少3成9，鳳山區青年路致傷車禍62件，比去年同期減少17件，相當於減少2成2，均為明顯改善路段。

警方針對民族一路分析車禍肇事原因，包括易肇事時段、路口及熱點，加強易肇事違規取締，提高見警率，並輔以科技執法設備，落實精準執法，以降低車禍事故發生。

警方也分析整體車禍肇事原因，以保持行車安全距離、未保持行車安全間隔、轉彎未依規定、違反號誌管制或指揮，以及未注意車前狀況為主。

警方並針對高齡者聚集場所、大型車業者，加強宣導防禦駕駛觀念，並持續利用各種勤務、民眾反映或會勘機會，提報交通工程改善建議權責單位，以防制車禍事故發生。

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