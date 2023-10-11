粘仲仁姪兒踹打妻兒、虐貓、恐嚇 判刑5年3月

粘男犯下家暴、違反動保法、公共危險、恐嚇、成年人故意對兒童犯傷害、強制等罪，被判刑5年3月。（資料照，記者顏宏駿攝）

2023/10/11 19:02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年35歲的粘男，仗著自己是已故議長粘仲仁的姪子，家族勢力龐大，長期對妻子（已離婚）和繼子施暴，年僅6歲的繼子遭粘男猛踹，粘妻被他打到變「豬頭」，粘男還冷血虐殺5隻貓，彰化地院審結，依家暴和違反動保法、公共危險、恐嚇、成年人故意對兒童犯傷害、強制等罪先後將他判刑，法院日前並針對各項罪行，裁定他應執行有期徒刑5年3月。

粘妻與繼子被粘男凌虐長達2年，被揭露時間與林秉樞施暴立委高嘉瑜案相近，粘妻自稱是受高嘉瑜的勇氣影響，才敢大膽揭發，因為先生是粘仲仁的姪子，地方頗有勢力，因此一直不敢報警，覺得事件會被掩蓋。

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她透過長期關心家暴案的徐奕，在網路公開粘男施暴6歲兒子的畫面，只見男童有如「沙包」，遭繼父「無影腳」重踹7下，連哭都不敢哭，令人心痛。網友大罵：「渣男！」

粘男不僅家暴毆打家人，他2020年9月至2021年3月間，陸續向施姓等4位民眾和動物防疫所認養6隻貓後，竟先後以甩飛砸牆、項圈套頸吊掛、以浴缸蓄水後浸溺、剪齒拔爪並塞進外出籠後甩動碰撞、再以削尖棍狀物自外向內猛力捅戳方式，連續虐殺其中5隻貓。

法院審理後，認定粘男犯行明確，分依家暴、成年人故意對兒童強制、傷害，以及故意使動物遭受傷害致動物重要器官功能喪失等罪嫌，將粘提起公訴，法院審理後，分別判處粘男有罪。

由於粘還另外涉及公共危險罪、恐嚇等其他罪行，彰化地院針對他所有罪行，裁定他應執行有期徒刑5年3月。

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