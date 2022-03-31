毆前妻踹繼子還凶殘虐貓 彰化家暴男被起訴續押

粘男長期對前妻母子家暴，還以虐貓為樂。（記者顏宏駿翻攝）

2022/03/31 16:52

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮男子粘玉德（34歲）長期對其王姓前妻家暴，去年12月前妻將粘男猛踹她6歲兒子7腳的畫面曝光，檢方展開偵辦，粘男不僅坦承長期毆打前妻母子，還以養貓虐貓為樂，導致6隻貓咪不是重殘就是死掉，該案今天偵查終結，檢方將粘男依傷害、強制及違反《動物保護法》提起公訴。粘男被起訴後，該案今移審彰化地方法院，法官召開羈押審理庭後裁定續押。

檢警去年底到粘男的住處，發現他養了幾隻貓，惟這些貓都累累傷痕，有的還腳殘，經詢問粘的前妻才知，粘男不僅打她們母子兩人，還以「虐貓」為樂。

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前妻曾用手機偷偷拍下前夫虐貓的過程，手段極為凶殘，檢警提示畫面，粘男坦承確有虐貓。

檢方調查，粘男係透過臉書「愛貓社團」平台，前後共認養6隻已植有晶片的貓咪，每一隻都取有名字，但卻以極度凶殘的手法對待貓隻，例如，抓住貓尾巴凌空大力甩動，再將貓砸向牆壁，抱起貓籠左右碰撞，讓籠內的貓不斷受到撞擊，再以削尖的棍狀物往貓龍內刺，或是將貓套上項圈後，勒緊貓脖子，再懸空吊在門把，造成貓窒息死亡，也曾將貓活動溺斃，並曾用指甲剪斷貓的牙齒，用尖嘴鉗拔除貓指爪，這6隻貓經過長期的凌虐不是傷殘就是死亡。

彰檢襄閱主任檢察官葉建成指出，粘男與王姓前妻同住一處，粘男性格暴躁，平時僅因細故即對王姓母子辱罵及動手動腳，其中於2020年3月至8月間，粘男共7度對其繼子分別以徒手、賞巴掌及用腳踢、踹等方式毆打，導致其繼子的頭部、臉部及腹部均受到傷害。

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