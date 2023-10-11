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律師私吞2老遺產654萬 大逆轉改判無罪定讞

游姓律師涉嫌侵吞死者遺產，高雄高分院大逆轉改判無罪。（記者鮑建信攝）

游姓律師涉嫌侵吞死者遺產，高雄高分院大逆轉改判無罪。（記者鮑建信攝）

2023/10/11 09:52

〔記者鮑建信／高雄報導〕林姓、陳姓兩老過世後，游姓律師被法院指定擔任遺產管理人，竟涉嫌侵吞2人共654萬存款，被地院依背信罪判處易科刑9月，她不服上訴，高等法院高雄分院審理後大逆轉，上午改判無罪定讞。

檢方指出，林姓及陳姓2人過世後，因繼承人不明，高雄市稅捐稽徵處等聲請選任遺產管理人，經台南法院和少家法院裁定，由游姓律師負責編製遺產清冊等事宜。

2018年11月14日，游姓律師先去銀行辦理死者遺產管理帳戶，並將存款移至兩個專戶後，再從中把陳姓死者612萬餘元存款、林姓死者41萬餘元存款，分別轉存自己和不知情的女兒的戶頭，把錢用來繳納其信用卡帳款、退還受委任案件的律師費。

游姓律師應訊指稱，擔任遺產管理人多年，過程中除公示催告債權外，另外還可能需要繳納地價稅、房屋稅、牌照稅等，為了節省勞力、時間才便宜行事，轉存至名下帳戶，可以隨時取款處理相關遺產事務，況且其名下帳戶內款項絕對足以支應上開被繼承人之遺產，主觀上並無侵占或背信之犯意。

地院法官認為被告所辯不可採，依背信罪併處徒刑9月，如易科罰金，以1000元折算1日，她不服上訴，高雄高分院上許宣判，認為她沒有背信等犯意，改判無罪並定讞。

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