兒子從戶頭領出10萬元 被老母提告侵占判刑3月

男子以兒子的名義開戶存款，亡故後兒子提款被母親提告侵占。（資料照）

2023/09/08 20:25

〔記者吳政峰／台北報導〕游姓男子用兒子的名義開了一個戶頭存錢，2019年身故後，兒子去銀行辦理印鑑變更及補發存摺，領出10萬元購買過年所需物品，老母得悉後氣炸，怒告兒子侵占，一審新北地院判刑3月，二審高等法院日前予以維持，全案確定。

游男在世時，用兒子名義申辦華南商業銀行帳戶，供自己平日儲蓄、理財及提領日常生活所需款項使用，2019年身故後，兒子前往華南銀行辦理該帳戶原印鑑掛失、印鑑變更及補發存摺等程序，2020年間，自帳戶提領10萬元購買過年所需物品。

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某日，媽媽拿著原本的存摺及印鑑前往銀行，欲提領現金花用，遭行員拒絕後，才知道兒子逕行變更印鑑，氣得提告侵占。

兒子辯稱，帳戶裡面的錢都是父親贈與，開戶的時候老爸就這麼說，還說如果有需要，可以把本案帳戶裡面的錢拿去使用，因為他在跑車沒空，才將本案帳戶存摺、印章交給爸爸保管，存款利息是由爸爸使用。

一審新北地院表示，兒子雖主張老爸於生前就分配財產，並提出生前贈與資料，但相關資料無法證明贈與一事與本案帳戶款項有關，且交易明細亦未能證明爸爸確有贈與之意，無從作為對兒子有利的認定。

新北地院認為，兒子明知本案帳戶款項於爸爸死後，屬遺產，為全體繼承人公同共有，不得擅自動用，竟仍提領10萬元購物花用而侵占入己，致使媽媽及手足受有損害，考量他事後存回侵占款項，判刑3月，得易科罰金9萬元。兒子不服，提起上訴。

二審高院指出，兒子犯行事證明確，一審量處有期徒刑3月，認事用法俱無違誤，量刑亦屬妥適，考量告訴人的意見、犯罪情節、犯後態度等，認為不宜給予緩刑，日前駁回上訴，全案確定。

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