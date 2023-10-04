明揚大火善款已逾8千萬元 屏縣府：受理捐款至10/22

屏東明揚爆炸意外釀重大傷亡。（資料照，屏縣府提供）

2023/10/04 13:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明揚爆炸案釀10死百餘人受傷，屏東縣政府成立救助金專戶「0922火災爆炸災害捐款」專案，9月23日設立，縣府經相關資訊評估與討論，決定將受理民眾捐款時間設定至10月22日止，後續將召開專戶委員會就相關慰問、復原復健工作，進行專案審議，專款專用，落實社會大眾的愛心。

屏縣府社會處劉美淑處長表示，自9月23日設立捐款專案，統計至10月3日，累計線上捐款與臨櫃捐款，計有1萬163筆、達8287萬元，每一筆捐款，絕對會依據捐款人指定、專款專用於0922災害事件；因此縣府救助金專戶委員會，將新增律師、會計師加入，針對捐款進行更多元專業的把關，另將邀請受害者代表一起參加，以對相關運用捐款的計畫表達意見，務必讓每一筆捐款都能發會最大的功能。

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社會處針對0922捐款專案，目前規劃有3大優先使用方向，包括急難慰助、醫療照護的相關費用，以及長期生活重建所需的費用，另以在持續蒐集縣府各局處對本次事件相關復原工作的需求，計畫彙整後，提報委員會進行審議與監督，待同意後方可用。

屏東縣長周春米表示，非常感謝十方各界的善心源源不絕湧入，然專案捐款設有期限；經相關資訊評估與討論，本專案開設時間至今年（2023年）10月22日截止，所有捐款絕對專款專用，並透過委員會監督機制與專業審議，讓善款落實救災與復原工作。

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