好消息！明揚大火傷重16人 王必勝：全數脫離險境

衛福部次長王必勝表示，明揚大火傷重16人已全數脫離險境。（屏東縣政府提供）

2023/10/04 11:23

〔記者林惠琴／台北報導〕屏東科技產業園區明揚國際科技公司上個月22日發生工廠爆炸，上百人死傷，衛福部次長王必勝表示，此案共113人就醫，經過13天醫治，傷勢嚴重的16人已全數脫離險境，轉出加護病房，感謝高屏各醫院的努力，後續也會持續協助傷者重建、復健及心理輔導。

網友留言感謝王必勝，但他強調，完全是因為EMOC（緊急醫療應變中心）及衛生局調度得宜，各醫院醫事同仁全力救治。也有民眾提到，「傷重的脫離險境！太好了！之後的治療也很辛苦，他們非常得了不起，希望之後的治療都能順利」。

請繼續往下閱讀...

明揚大火共計造成10人死亡，包含4名消防隊員，上週六尋獲最後一名罹難者為明揚的傅姓班長，但前天下午現場再度冒出火苗，因為廠區內溫度仍高，加上堆放不少橡膠、塑膠等物品而發生復燃，消防隊出動2車、6人花費近3小時滅火。

明揚（8420）也於昨日發布重大訊息指出，這波火災帶來的損失，包含廠房設備、存貨等粗估達到10.28億元。明揚表示，事發後至今持續且積極與傷亡人員及其家屬等，以及受波及鄰近廠商及學校表達慰問及關懷，後續賠償及慰問等事宜會持續接洽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法