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化學救災SOP「對」比「快」重要 資深警消嘆：情況急迫只能先衝

明揚國際化學工廠大火，釀四名消防員殉職。（屏縣府提供）

明揚國際化學工廠大火，釀四名消防員殉職。（屏縣府提供）

2023/09/24 00:13

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東明揚國際科技公司的工廠大火，釀四名消防人員殉職，因消防隊員進入瞬間就遇到爆炸火勢，各界也對消防員進場前的評估及SOP有不少討論，消防署官方的「搶救化學工廠火災安全指導原則」，雖強調處理『對』比處理『快』」重要，但資深隊員都大嘆，事發緊急通常都只能先衝，一名國內知名消防專家悲痛不願受訪，卻也坦言「消防救災沒有SOP」。

「搶救化學工廠火災安全指導原則」提到，化學工廠火災之危害，主要在於存放大量化學物質，這些物質包括可燃性氣體及蒸氣、易燃性物質、禁水性物質及氧化性物質等化學品，可能使火災快速延燒、爆炸，甚至有毒物質外洩，危及消防人員及周遭民眾生命安全，火災搶救時一定要優先掌握化學品存放情形、火災燃燒位置、起火燃燒物性質及燃燒範圍等，以利研判火災情勢及研擬適當搶救作為。

且搶救化學工廠第一線現場應變人員，並非貿然進入現場救災，需先保護本身之安全，迅速評估現有資源，若可先行消弭，則可做第一時間應變，無法則先行撤離並進行初步隔離，通報相關主管及各支援應變單位支援。

「SOP難以抵擋民眾期盼『快來』的壓力」一名資深消防隊員說，大家受訓都知道化學救災「對」比「快」重要，但以此案來說，已經掌握廠區化學物質，準備正確的滅火裝備，消防隊員進入搶救並沒有錯誤，只是無奈難以掌握現場可能有其他人員灑水，或其他引發塵爆的狀況，這恐怕也是隊員天生「情況急迫先衝」的天生使命感。

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