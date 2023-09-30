下半身一度被機器壓著 明揚大火最後一名罹難員工遺體移出現場

屏東縣長周春米（右）安慰家屬。（屏東縣政府提供）

2023/09/30 15:07

首次上稿：14:48

更新時間：15:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明揚大火發生第9天，今天（30日）上午8點多尋獲最後一位失聯的傅姓員工，因為遺體下半部一度被大型機具壓住，為確保遺體完整，現場慢慢開挖，一步步挺進，直到下午2點45分才將遺體移出。全案釀10死百餘人受傷。

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屏東縣長周春米上午向一直守候在場的傅妻與家屬說明尋獲的過程以及最新進度，安慰他們連日煎熬的心情，周春米並向家屬說「你們每天在這邊他應該都感受得到！」，家屬則是頻頻感謝縣府及各界的協助。

明揚爆炸案發生在22日傍晚，搜尋最後一位失聯傅姓班長的行動始終沒有中斷，終於在今天上午8點45分傳來尋獲的消息；屏東縣長周春米說明，上午8點45分消防弟兄找到傅姓員工的上半身，現場有他的眼鏡和項鍊，經過家屬的指認確定就是傅姓班長，但因為身體的下半部還是被機器壓著，希望能夠完整保留讓家屬指認及DNA確認，因此要慢慢開挖。

周春米：謝謝傅班長聽到我們的呼聲

周春米表示，前後長達幾天的搜尋，之前是依照公司給的訊息去做判斷，所以從機器掉落下來的地方開挖，但兩天還是沒有結果，所以昨天（29日）縣府消防局、工務處相關同仁徹夜開會，工務處具專業資格的結構技師，處長和科長等研判一般人可能會沿著通道逃生，今天（30日）決定重啟爐灶，再加強通道二側及往廠房左側搜尋，今天一位消防弟兄爬進去找終於發現，「謝謝傅姓班長聽到我們的呼聲，他也太辛苦了，他也心疼家屬，心疼救災的弟兄。」

綠點為傅姓班長尋獲處。（屏東縣政府提供）

開挖現場。（記者羅欣貞攝）

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