家貧收容人染肺炎引發敗血症 典獄長聯繫醫院啟動助人方案救命

在基隆監獄典獄長張龍泉及基隆醫院院長林三齊的協助下，家境困頓的收容人阿誠得到妥善的照護，能安心養病。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/03 22:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕在基隆監獄服刑的收容人「阿誠」（化名）上個月底突血氧過低，經監獄緊急送醫後，發現他感染肺炎並引發敗血症，須插管治療。但阿誠母親每個月僅靠3千元老人年金度日，其他家人也經濟拮据。典獄長張龍泉得知後聯繫上基隆醫院院長林三齊，今（3）日下午啟動醫院助人方案，安排人員照護，讓阿誠能安心養病。

基隆監獄指出，經過訪查後得知，阿誠多次進出監獄，家中老母親已經85歲，不只行動不便且疾病纏身，每月僅領老人年金3千元的收入過活，兄姊們的經濟生活困頓拮据，更無法提供任何協助。

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典獄長張龍泉隨即指示基隆監獄衛生科與部立基隆醫院聯繫，並告知阿誠的狀況，今日下午部立基隆醫院院長林三齊立即啟動並運用專業助人方案，及時安排社會工作室並介入協助，使其獲得適當的照顧，減輕阿誠家人們的經濟壓力。

張龍泉表示，收容人罹患重病時，監獄會結合警政、社政、衛政、NPO等地方資源，進行轉銜機制，竭盡所能地幫助他們的需求；此次，特別感謝部立基隆醫院的全力支持與協助，使得阿誠能夠受到妥適的醫療照護。

基隆監獄典獄長張龍泉協助家境困頓的收容人阿誠，讓他得到良好的醫療照護。（記者吳昇儒翻攝）

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