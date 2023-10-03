林德旺發500元 動員群眾抗議裴洛西

台灣人民共產黨主席林德旺。（資料照）

2023/10/03 19:55

〔記者王定傳／台北報導〕台灣人民共產黨主席林德旺，被控受中共對台工作系統派遣，介入我國政治與選舉，滲透長達10年，檢方查出，他替中共掌控的組織從事文宣推動工作，曾於台南舉辦中共「2022年十一國慶73週年」活動，在現場升五星旗、唱中共國歌外，另命副主席鄭建炘，以每人500元代價，動員群眾到松山機場及君悅飯店外，抗議時任美國眾議院議長裴洛西來台。

檢方調查，林德旺曾任國民黨19屆中央委員，頻繁往來兩岸，自2007年起在上海、雲南等地經商，2016年遭國民黨開除黨籍，隔年成立台灣人民共產黨，擔任黨主席迄今；同年，他開始頻繁接觸國台辦等對台工作機關人員，熟識國台辦政黨局副處長胡春光、副局長趙鋼等人士。

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檢方調查，林德旺受派遣進行統戰，常以台灣共產黨名義，舉辦宣傳中共政治理念的活動，事後將錄影回傳給胡春光等以示統戰成果。

2018年間，他以台灣共產黨名義參選台南市議員時，定期回傳印有參選資訊的洗碗精、茶葉等物品照，還跟雲南省昆明市台辦討資金或物資援助，甚至開口要國台辦收購柳橙以供援助。

檢方調查，林德旺去年還拿1萬元美金資助鄭建炘選台北市議員，要民眾支持「唯一代表五星紅旗」的鄭建炘，並違法輸入中國製快篩作為賄選工具，另替中共「政報傳媒網」等組織當「喉舌」，從事文宣推動工作，光從去年3月至10月初，就推動32場陳抗或選舉活動，除上述中共國慶活動及抗議裴洛西來台事件外，還曾慶祝中共八一建軍節，或抗議高雄紅毛港保安堂打造日本前首相安倍晉三銅像。

檢方認為，近年中共為加強統戰，除使用台商、建立代理人等方式外，更使用網路自生活、文化等各層面滲透，近期更以武統威嚇，林、鄭兩人為求中共資助經商、受指示資助在台宣傳共產黨理念、介入選舉，已嚴重危害我國主權及自由民主憲政秩序。

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