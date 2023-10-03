滲透長達10年 台灣人民共產黨主席反滲透法起訴從重量刑

台灣人民共產黨主席林德旺。（資料照）

2023/10/03 10:59

〔記者王定傳／台北報導〕台灣人民共產黨主席林德旺被控接受中國派遣，參與台灣選舉進行統戰，除2018年間，受國台辦系統官員指示參選台南市議員，另以台灣共產黨名義提名副主席鄭建炘，參與去年台北市議員選舉，企圖影響我國選舉，藉此透過中共黨政機關協助他取得代理銷售茅台酒利益、或辦理中共黨政職人員來台交流參訪團等事業，及無償接受中國快篩試劑以供選舉使用，台北地檢署今依反滲透法等罪，將林德旺、鄭建炘及余聲洪3人起訴。

檢方認為，林、鄭2人有計劃性的進行規劃、參與選舉、滲透期間長達10年，犯後態度不佳，請法院審酌2人為謀私利、受境外敵對勢力、滲透來源指示、資助在台進行共產黨理念、參與選舉，企圖進入議會已嚴重危害我國主權及自由民主憲政秩序，請從重量刑。

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檢方調查，林德旺曾任國民黨19屆中央委員及18、19屆中國台商黨代表，頻繁往來兩岸，自2007年在上海、雲南等地經商，先後設立數個兩岸交流團體，2016年遭國民黨開除黨籍後，以無黨籍身分參選台南市第1選區立委失利，2017年成立台灣人民共產黨，擔任黨主席迄今。

檢方調查，林德旺自2017年起，頻繁接觸中共中央台灣辦公室政黨局、中華人民共和國國務院台灣事務辦公室（國台辦）等對台工作機關人員，熟識國台辦政黨局副處長胡春光、副局長趙鋼及雲南省等各省市台灣事務辦公室對台工作機關官員，雙方以微信保持聯繫迄今，更與胡春光保持聯繫逾10年。

檢方調查，林德旺為求中共黨政機關協助他在中國經商、辦理中共黨政職人員來台交流參訪團等事業，以獲得資助及謀取利益，遂接受胡春光及雲南省台辦人員派遣透過參與台灣選舉進行統戰。

檢方調查，林德旺除受雲南省台辦主任張朝德指示，參選台南市議員外，更接受趙鋼建議，改以無黨籍身分參選，並回傳印有參選資訊的洗碗精、茶葉、面紙、毛巾等物品回報，甚至向國台辦爭取已收購柳橙方式獲得資助。

不僅如此，林德旺還從去年起擔任山東省山東政報傳媒有限公司「政報傳媒網」台灣中心總顧問，滲透干預台灣選舉，同時接受中共「北京新風旗幟文化傳播中心暨中國旗幟學研究中心」創辦人趙心屏贈送的五星期，用在美國眾議院議長裴洛西等陳抗或選舉造勢活動，並於活動結束後簽名寄回北京新風旗幟文化主任劉槿。

另外，林德旺還指示鄭建炘參選台北市議員，並夥同余聲洪利用親友當人頭名義，違法輸入14箱中國製快篩，作為宣傳台灣共產黨及選舉之用。

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