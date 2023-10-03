為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

涉自導自演「Linbay好油」恐嚇案 國民黨工許哲賓被收押

許哲賓經查具有國民黨黨工背景，應訊時供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為。桃園地院法官凌晨裁定許男收押禁見。（資料照，臉書，本報合成）

許哲賓經查具有國民黨黨工背景，應訊時供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為。桃園地院法官凌晨裁定許男收押禁見。（資料照，臉書，本報合成）

2023/10/03 03:26

首次上稿 02:28
更新時間 03:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘因踢爆進口雞蛋問題傳出遭歹徒恐嚇威脅其家人，引起朝野重視；桃園地檢署指揮刑事局、桃園市警局偵辦鎖定有國民黨黨工背景的許哲賓涉案，昨天上午發動搜索並約談到案，許嫌供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為，檢警查扣其手機內發現存有雙方討論恐嚇案的通話錄音，整起事件逆轉為自導自演，許男昨晚移送桃園地檢署，檢察官複訊以許男涉犯恐嚇、偽造文書罪嫌重大且疑有共犯未到案有串證之虞，深夜向法院聲請羈押禁見；桃園地院漏夜召開羈押庭，今天凌晨2點10分結束庭訊，法官裁定許男收押禁見。

臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘因踢爆進口雞蛋問題，聲稱遭歹徒恐嚇威脅其家人，林還為此宣布停止更新粉專。案經桃園地檢署分案指揮刑事局、桃園市警局追查，檢警於昨天鎖定涉案且有國民黨黨工背景的許姓男子，向法院聲請搜索票前往其位於新北市中和區租屋處搜索並約談到案。

檢警調查，38歲的許男涉嫌使用臉書假帳號，並特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體以VPN方式連結國外網站位址以躲避查緝，對林姓版主恐嚇威脅其家人安全；經檢警鍥而不捨積極蒐證，查悉許男真實身分後，於昨日上午，持法院搜索票前往其位於新北市中和區租屋處搜索並傳喚到案。

據了解，許嫌經查具有國民黨黨工背景，且與林裕紘為舊識，許應訊供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為，檢警查扣其手機內存有案發後與林雙方討論恐嚇案的通話錄音，讓整起事件從網路恐嚇案，逆轉成為自導自演的假事件。

許男昨晚移送桃園地檢署，檢察官複訊以許男涉犯恐嚇、偽造文書罪嫌重大且疑有共犯，深夜向法院聲請羈押禁見。桃園地院凌晨召開羈押庭，承辦檢察官蒞庭說明此案嚴重混亂視聽，且有共犯未到案，應予收押禁見以利後續偵查，庭訊至凌晨2點10分許結束，法官裁定將許哲賓收押禁見。

許哲賓經查具有國民黨黨工背景，且與林裕紘為舊識，許應訊供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為。桃園地院法官凌晨裁定許男收押禁見。（資料照，記者黃淑莉攝）

許哲賓經查具有國民黨黨工背景，且與林裕紘為舊識，許應訊供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為。桃園地院法官凌晨裁定許男收押禁見。（資料照，記者黃淑莉攝）

國民黨工許哲賓涉嫌自導自演恐嚇案，桃園地院凌晨2點10分結束庭訊，裁定許男收押禁見。（記者余瑞仁攝）

國民黨工許哲賓涉嫌自導自演恐嚇案，桃園地院凌晨2點10分結束庭訊，裁定許男收押禁見。（記者余瑞仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
Lin bay好油恐嚇案疑「自導自演」 高閔琳曝報案後曾遭威脅
2023/10/03 00:54

Lin bay好油恐嚇案疑「自導自演」 高閔琳曝報案後曾遭威脅
「Linbay好油」版主自導自演遭恐嚇 國民黨人遭狠酸翻車搶刪文
2023/10/03 00:23

「Linbay好油」版主自導自演遭恐嚇 國民黨人遭狠酸翻車搶刪文

臺灣體操亞運獲佳績 華南金控及銀行頒發獎金
「Lin bay好油」恐嚇案遭爆是自導自演 黃國昌道歉了！
2023/10/02 23:59

「Lin bay好油」恐嚇案遭爆是自導自演 黃國昌道歉了！
恐嚇「Linbay好油」 檢警逮1國民黨黨工坦承「自導自演」
2023/10/02 23:16

恐嚇「Linbay好油」 檢警逮1國民黨黨工坦承「自導自演」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播