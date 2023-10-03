涉自導自演「Linbay好油」恐嚇案 國民黨工許哲賓被收押

許哲賓經查具有國民黨黨工背景，應訊時供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為。桃園地院法官凌晨裁定許男收押禁見。（資料照，臉書，本報合成）

2023/10/03 03:26

首次上稿 02:28

更新時間 03:26

〔記者余瑞仁／桃園報導〕臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘因踢爆進口雞蛋問題傳出遭歹徒恐嚇威脅其家人，引起朝野重視；桃園地檢署指揮刑事局、桃園市警局偵辦鎖定有國民黨黨工背景的許哲賓涉案，昨天上午發動搜索並約談到案，許嫌供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為，檢警查扣其手機內發現存有雙方討論恐嚇案的通話錄音，整起事件逆轉為自導自演，許男昨晚移送桃園地檢署，檢察官複訊以許男涉犯恐嚇、偽造文書罪嫌重大且疑有共犯未到案有串證之虞，深夜向法院聲請羈押禁見；桃園地院漏夜召開羈押庭，今天凌晨2點10分結束庭訊，法官裁定許男收押禁見。

請繼續往下閱讀...

臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘因踢爆進口雞蛋問題，聲稱遭歹徒恐嚇威脅其家人，林還為此宣布停止更新粉專。案經桃園地檢署分案指揮刑事局、桃園市警局追查，檢警於昨天鎖定涉案且有國民黨黨工背景的許姓男子，向法院聲請搜索票前往其位於新北市中和區租屋處搜索並約談到案。

檢警調查，38歲的許男涉嫌使用臉書假帳號，並特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路，使用Surfshark軟體以VPN方式連結國外網站位址以躲避查緝，對林姓版主恐嚇威脅其家人安全；經檢警鍥而不捨積極蒐證，查悉許男真實身分後，於昨日上午，持法院搜索票前往其位於新北市中和區租屋處搜索並傳喚到案。

據了解，許嫌經查具有國民黨黨工背景，且與林裕紘為舊識，許應訊供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為，檢警查扣其手機內存有案發後與林雙方討論恐嚇案的通話錄音，讓整起事件從網路恐嚇案，逆轉成為自導自演的假事件。

許男昨晚移送桃園地檢署，檢察官複訊以許男涉犯恐嚇、偽造文書罪嫌重大且疑有共犯，深夜向法院聲請羈押禁見。桃園地院凌晨召開羈押庭，承辦檢察官蒞庭說明此案嚴重混亂視聽，且有共犯未到案，應予收押禁見以利後續偵查，庭訊至凌晨2點10分許結束，法官裁定將許哲賓收押禁見。

許哲賓經查具有國民黨黨工背景，且與林裕紘為舊識，許應訊供稱恐嚇案是林裕紘指示他所為。桃園地院法官凌晨裁定許男收押禁見。（資料照，記者黃淑莉攝）

國民黨工許哲賓涉嫌自導自演恐嚇案，桃園地院凌晨2點10分結束庭訊，裁定許男收押禁見。（記者余瑞仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法