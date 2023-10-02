4位新任大法官就職 憲法法庭15位大法官10/4首次評議

4位新任大法官蔡彩貞（右起）、朱富美、陳忠五及尤伯祥等4人就職後，由15位大法官組成的憲法法庭，也重新組成5個審查庭。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2023/10/02 18:46

〔記者楊國文／台北報導〕吳陳鐶等4位大法官在9月30日卸任後，10月1日原監察院秘書長朱富美等4位新任大法官就職，由15位大法官組成的憲法法庭，也重新組成5個審查庭，其中，第一審查庭審判由司法院長許宗力擔任審判長，另2位大法官為呂太郎、新科大法官尤伯祥，較受矚目，憲法法庭也訂本月4日15位大法官首次一起評議。

司法院於中秋連假前的9月28日，為吳陳鐶、黃虹霞、蔡明誠、林俊益等4位前大法官舉行歡送會，新任大法官原監察院祕書長朱富美、前最高法院刑庭審判長蔡彩貞、前台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的律師尤伯祥等4人，均於10月1日接職大法官。

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隨著15位大法官全部就職，10月起，憲法法庭審查庭也重新組成，其中，許宗力擔任審判長的第一審查庭較受矚目，該庭2位大法官是呂太郎（前司法院秘書長）和新科大法官尤伯祥。

其他審查庭為：第二審查庭審判長蔡烱燉、詹森林、黃昭元，第三審查庭審判長許志雄、楊惠欽、陳忠武，第四審查庭審判長張瓊文、蔡宗珍、朱富美及第五審查庭審判長黃瑞明、謝銘洋、蔡彩貞。

另外，憲法法庭將於本月4日召開15位大法官首度評議，這也是朱富美等4位新任大法官首次參與評議。

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