殺警、姦殺女子 2死囚聲請釋憲雙雙被大法官打臉

憲法法庭4日宣判112年憲判字12號。（記者吳政峰攝）

2023/08/04 16:04

〔記者吳政峰／台北報導〕被控教唆殺害2警的死囚王信福與被控姦殺2女的死囚沈鴻霖，不滿逃亡期間被同案被告（均已槍決）指證犯案，法官又引用刑事訴訟法第159條之3認定共犯的「警詢筆錄得為證據」判死刑，害他們無法交互詰問證明清白，未保障訴訟權及正當法律程序，聲請釋憲，憲法法庭4日做成112年憲判字12號判決，宣告合憲。

刑訴法第159-3條規定，即使證人已死亡，但其於警察調查期間所做的陳述，經證明具有可信的特別情況，且為證明犯罪事實的存否所必要者，「得為證據」。憲法法庭認為，這是為了追求發現真實，而將未到庭證人的法庭外陳述採為證據，屬於減損被告防禦權的例外規定。

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憲法法庭表示，法院在適用該規定時，除應從嚴審認法定要件，並應確保被告於訴訟程序上獲得相當的防禦權補償，使被告於整體訴訟程序中仍享有充分保障，且未經被告當庭對質、詰問的證人陳述，不得作為法院判處被告有罪的唯一或主要證據，才能衡平發現真實的重大公益與被告有受公平審判權。

憲法法庭強調，在以上限縮適用的情況下，刑訴法第159-3條規定不牴觸憲法第8條的正當法律程序與16條訴訟權保障。

王信福被控於1990年8月10日凌晨與友人陳榮傑、李光臨，到嘉義市「船長卡拉OK店」消費，因不滿洪姓老闆只顧招呼在場員警吳炳耀、黃鯤受，竟教唆陳榮傑開槍射殺兩警員。案發後，王信福潛逃出境赴中國16年，2006年持他人護照入境桃園機場，被警方逮獲，2011年判死確定。槍手陳榮傑則於1992年8月間槍決伏法。

沈鴻霖被控於1989年9月15號與黃啟雄、黃錫任兩名男子到彰化芳苑鄉一間工廠宿舍，姦殺2名員工。黃啟雄落網後，供出黃錫任與沈鴻霖兩名共犯，2黃先後被槍決，沈鴻霖逃亡13年後，因酒駕臨檢而被捕，2009年判死確定。

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