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防災宣導南消拚創意 獅友捐全國首座消防娃娃扭蛋機

永恒獅子會長林芳秀（左五）號召多個獅友團體與個人募資13萬元捐全國首座消防娃娃扭蛋機給南市消防局第六大隊。（記者王俊忠攝）

永恒獅子會長林芳秀（左五）號召多個獅友團體與個人募資13萬元捐全國首座消防娃娃扭蛋機給南市消防局第六大隊。（記者王俊忠攝）

2023/10/02 15:09

〔記者王俊忠／台南報導〕宣導防火防災也要拚創意！台南市消防局第六大隊與創新小組成員以創意防災宣導想法，設計出全國消防單位首座消防娃娃扭蛋機。身兼消防局義消婦女宣導隊顧問的永恒獅子會長林芳秀號召多個獅子會斥資13萬元購捐這座扭蛋機給消防局第六大隊，作為日後消防宣導活動使用。

消防局表示，該局第六大隊長邱淵明與創新小組成員、婦女宣導隊副中隊長陳淑貞一起發想、設計出這座特別的扭蛋機。林芳秀得知消防伙伴的新奇創意後，號召永恒獅子會獅友與獅子會第10專區主席徐緯杰、第21分區主席尤華恩、北門獅子會長林栢群、古都獅子會長楊朝欽、仁愛獅子會、獅友張閎勝、田素月等人募資13萬元，購捐這座150公分高的消防娃娃扭蛋機。

2日獅子會相關團體成員在南市消防局防災教育館把這座扭蛋機捐給第六大隊，由消防局專委黃輝林代表接受。

第六大隊說，日後這座消防娃娃扭蛋機會在記者會或防災宣導活動上推出，會以代幣讓參與活動的人士投幣轉出扭蛋，純屬免費宣導用，不會涉及商業行為，讓民眾能寓教於樂、適時吸收各類防災知識，保障自我生命財產安全。

而經營德峰行糧食公司的獅友、消防局婦宣隊顧問陳秋麗與南市消防之友會顧問杜宜展這對母子得知後，也贊助自家出產的俊男美女米各100份，讓第六大隊消防人員可透過各式宣導活動搭配消防娃娃扭蛋送給民眾；也能用來嘉勉優秀警義消人員。

消防局長李明峯與第六大隊長邱淵明都說，扭蛋機內放200顆手持瞄子、水帶、造型吸睛可愛的消防娃娃，內容物可依不同季節或宣導主題來擺放像夏天防溺寶寶鑰匙圈等小紀念品或宣導標語，吸引親子、民眾蒐集小物，主動參與宣導活動，提升防災宣導成效。

南市消防局義消婦女宣導隊顧問陳秋麗與兒子杜宜展捐自家出產的俊男美女米各100份給消防局第六大隊。（記者王俊忠攝）

南市消防局義消婦女宣導隊顧問陳秋麗與兒子杜宜展捐自家出產的俊男美女米各100份給消防局第六大隊。（記者王俊忠攝）

永恒獅子會長林芳秀號召多個獅友團體與個人募資13萬元捐全國首座消防娃娃扭蛋機給南市消防局第六大隊。（記者王俊忠攝）

永恒獅子會長林芳秀號召多個獅友團體與個人募資13萬元捐全國首座消防娃娃扭蛋機給南市消防局第六大隊。（記者王俊忠攝）

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