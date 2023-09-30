新北防宣講習首談平戰轉換 婆媽從社區防火轉型避難防空反恐應變

新北義消總隊樹林防宣中隊今天舉辦講習，邀請專家講授平戰轉換，讓防宣姊妹學習教導民眾防空避難、反恐概念；防宣中隊長何玉枝也捐贈樹林分隊災情勘查車。（記者吳仁捷攝）

2023/09/30 16:57

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市義消防宣樹林中隊今天舉辦防火宣導暨社區安全講習，課程中特別邀請上校陳永全擔任教官，就烏俄戰爭反思台灣城市防空、疏散避難及防救災應變，讓防宣媽媽從在防火宣導時，傳授民眾社區避難安全觀念，以及因應可能戰爭帶來建築物倒塌及火災等災害發生時應變作為，遇災時自助、互助，降低災害帶來傷害。

防宣樹林中隊提升新北社區鄰里避難安全觀念，強化大規模災害或戰災時應變作為，今天連假與城市社區展望協會於樹林區育林國小合辦社區避難安全講習，課程內容含括社區、教育、市政目標的展望、對社區關懷的經驗分享，也從烏俄戰爭談到防宣如何應對平戰轉換、反恐等議題。

請繼續往下閱讀...

新北義消防宣樹林中隊長何玉枝從樹林市長卸任後，長期關心公共事務，創辦城市展望協會，關切社區、教育及市政展望，有鑑於烏俄戰爭引發國人台海戰爭的關切，今天在課程中，邀請上校陳永全擔任教官，分享他觀察烏俄戰爭災害應變作為心得，強調空襲警報發布時，民眾應如何就近避難，特別提醒學員可透過台灣事實查核中心、Mygopen等平台查證是否為假新聞，避免遭敵方散播假訊息，引起大眾恐慌。

新北市消防局民力運用科長顏一加表示，防宣義消平日執行居家訪視、防火宣導、地震防災宣導勤務，首度規劃讓義消防宣姊妹也熟悉平時轉戰時該如何正確反應，萬一遭遇歹徒於公共場所隨機的恐怖攻擊時，應視情況把握「逃離」、「隱藏」、「搏鬥」3個應變原則，提升自救及救人機率。

新北義消總隊樹林防宣中隊今天舉辦講習，邀請專家講授平戰轉換，讓防宣姊妹學習教導民眾防空避難、反恐概念。（記者吳仁捷攝）

新北義消總隊樹林防宣中隊今天舉辦講習，邀請專家講授平戰轉換，讓防宣姊妹學習教導民眾防空避難、反恐概念。（記者吳仁捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法