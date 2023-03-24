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    消安宣導爆笑微電影 台南下營消防員大玩「黑暗」梗

    台南市下營消防分隊推出消防安全宣導微電影，大玩夯劇「黑暗榮耀」的梗，非常爆笑。 （分隊提供）

    台南市下營消防分隊推出消防安全宣導微電影，大玩夯劇「黑暗榮耀」的梗，非常爆笑。 （分隊提供）

    2023/03/24 22:41

    〔記者楊金城／台南報導〕睽違1年多，台南市下營消防分隊今天（24日）再推出搞笑版的消防安全宣導微電影，這次大玩夯劇「黑暗榮耀」的梗，模仿場景，還男扮女裝，演出瓦斯外洩的消防安全宣導，非常爆笑。今天微電影PO上網路，就引來民眾點閱，對分隊創意宣導手法按讚。

    下營分隊追韓劇風拍攝的液化石油氣安全宣導微電影，劇情描述女主角至棋院與男主角下圍棋時發生瓦斯外洩，男、女主角處變不驚，棋院老闆打火嚇壞了。

    下營分隊長張明義表示，分隊同仁平時也會追劇，從「黑暗榮耀」這部韓劇突發奇想，利用拍攝搞笑詼諧的微電影吸引民眾注意，宣導防災的觀念。分隊成了棋院，編劇、道具、打扮、拍攝、剪輯都自己來。

    南市消防局第二大隊大隊長王騰毅說，轄內玉井區曾發生私人民宅內，因廚房配置的瓦斯管線漏氣引起氣爆造成1人重傷致死，微電影教導民眾家中放置瓦斯桶時，應放置屋外通風良好的地方，並應直立放置，避免日光照射，也要定期注意配管是否龜裂漏氣。在沒有使用時要注意人離火熄，關閉瓦斯，有需要也可以安裝瓦斯漏氣警報器，來做為警示。

    南市消防局局長李明峯說，民眾若發現家用瓦斯漏氣應保持冷靜，禁止開啟電源或使用電器等可能製造火花的情況，並立即打119或通知瓦斯業者前來處理。

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