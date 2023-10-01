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首頁　>　社會

導航出事！ 小客車輪胎卡在水溝 求助警方上山救援

王男開車載妻小到石岡區，導航不慎致車子卡在水溝，只好求助警方協助脫困。（民眾提供）

王男開車載妻小到石岡區，導航不慎致車子卡在水溝，只好求助警方協助脫困。（民眾提供）

2023/10/01 16:16

〔記者歐素美／台中報導〕台中市太平區王姓男子今天中午開車載著妻小到石岡區朋友的農地烤肉，因路況不熟就利用導航前往，不料，路愈開愈小，過彎時不慎輪胎卡於水溝空轉，只好報警求助；東勢分局石岡分駐所於下午1點左右獲報，立即趕到石岡區萬仙街食水嵙溪附近小路，見王男駕駛的小客車底盤卡在水溝內，無法進退，趕緊通知拖吊車到場，順利協助王男一家大小脫困。

王男（61歲）今天中午駕駛小客車載著妻小，從太平區要往石岡區朋友的農地烤肉，因路況不熟就使用導航，不料，沿途路愈開愈小條，過彎時不慎輪胎卡在水溝，報警求助。

警方通知拖吊車到場，協助引導行經的汽機車放慢行駛，在警民合作下，小客車總算順利脫困；王男對警方的即時救援，表示感激與肯定，「有警察在，就是讓人安心！」。

東勢分局表示，轄區內產業道路錯綜複雜，民眾若對路況地形不熟悉擅自闖入，容易迷失方向受困。如欲進入山區景點，可先查詢地圖並向附近分駐（派出）所或商家問路再行出發。倘若不慎受困於山區，切勿驚慌失措亂闖，應立即撥打110，以周遭鄰近電桿段號等明顯地標來敘明所在位置，警察才得以儘速尋人協助脫困。

警方找來拖吊車協助王男脫困。（民眾提供）

警方找來拖吊車協助王男脫困。（民眾提供）

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