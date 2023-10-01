特指部中士偷拍多名女子裙底 最高行政法院判撤職確定
〔記者楊國文／台北報導〕陸軍特種作戰指揮部（特指部）曾姓中士，被警查獲在全聯福利中心以手機偷拍多名女子裙內隱私部位，被依妨害秘密罪嫌移送檢方偵辦，特指部認定曾男「行為不檢」，影響國軍聲譽，將他重懲撤職、停止任用5年，曾不服，認為懲處太重，打行政訴訟，最高行政法院認為軍方懲處於法有據，判曾敗訴確定。
判決指出，曾男於2020年4月5日上午8時30分至晚上6時30分的休假期間，在高雄市一家全聯福利中心，以智慧型手機竊錄多名女子裙內隱私部位，被警方查獲，以違反妨害秘密罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。檢方偵查結果，向橋頭地院聲請簡易判決。
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特指部查證曾男涉案屬實，同月7日召開懲罰評議會，認定曾男違失行為違反國軍軍風紀維護實施規定第29條第1款：「行為粗暴、言行不檢」規定，決議將他撤職，並停止任用5年，並報請陸軍司令部核定。
曾男不服處分，提起訴願，經國防部駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷原處分、訴願決定。
曾男主張，該撤職處分違反法律保留原則，有重大瑕疵，另外，特指部、陸軍司令部在去調查完成前就將他撤職，不符比例原則，也違反平等原則，他並舉特指部過往懲處案例指出，例如張姓上兵涉及科技大樓女廁偷拍，同樣是涉妨害秘密罪嫌，僅遭2大過懲罰，未受撤職的嚴厲處分，卻對他施以撤職處分，屬違法處分。
台北高等行政法院審理認為，軍方對曾男撤職處分，未違反法律保留原則，曾男盜錄多名女子裙內隱私部位，明顯涉及刑案，確屬「行為不檢」，亦遭檢方向法院聲請簡易判決，審酌曾男是國軍基層幹部，卻知法犯法，損害國軍形象和聲譽，軍方懲處其撤職，並停止任用5年，於法有據。曾男不服，上訴最高行政法院。
最高行政法院認定，北高行判決並無不當，判決駁回上訴，全案確定。