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陌生男來電對女友說這6字 他爆喊：該繼續下去嗎？

男網友幫女友接電話，電話那頭竟說「好久沒有打砲了，現在可以去找妳嗎」，讓原PO嚇傻；示意圖，圖與本文無關。（情境圖）

男網友幫女友接電話，電話那頭竟說「好久沒有打砲了，現在可以去找妳嗎」，讓原PO嚇傻；示意圖，圖與本文無關。（情境圖）

2023/09/29 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文抱怨，前幾天女友洗澡時電話響了，他幫忙接起來，結果對方就直接說「好久沒打砲了」，讓他當場嚇傻，沒想到隔天又有另一名男子打來約，於是發文詢問網友「不知道我該繼續下去，還是就趁早斷？」

據網友在《Dcard》發文表示，自己和女友交往已經4個月，日前對方在洗澡時，突然有不認識的男生打電話來，起初原PO以為是家人或朋友，於是幫忙接起來回覆，結果電話那頭竟說「好久沒打砲了，現在可以去找妳嗎」，令原PO當場嚇傻，抱著既猶豫又矛盾的心情去消化這件事。

原PO提到，兩人交往前曾有問過約砲這件事，但女友都是給否定的答案，後來女友洗完澡後，原PO再次跟對方聊到這件事，並說道「雖然女友坦承會約，甚至有跟朋友發生關係，但其實很含糊的帶過，也沒有特別說明」，並解釋剛才那通電話是國小同學，希望原PO不要干涉自己的交友圈。

結果隔天晚上，又有另一名男子打電話來給女友，而原PO接起後，默默聽著電話那頭的邀約，這讓原PO崩潰表示，「雖然我懂不要追究對方的過去，但都已經交往了還約，不算過去了吧？不知道我該繼續下去，接受這件事，還是…就真的趁早斷？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「好扯，被戴綠帽你還想繼續忍嗎」、「拜託分手啦，我看了都替你心痛」、「留著幹嘛，有一就有二」、「可以分了，這種欺騙的感情疙瘩一定很深，即使在一起也走不遠」、「趁早斷吧！等下女生外面繼續約，不小心懷孕說孩子你的，要你負責」。

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