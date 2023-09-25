網友批台女「交往4要求」高傲像神明 引發網友論戰

網友發文建議男生去找國外女生談戀愛，並認為跟台灣女生交往搞得像供奉神明一樣；示意圖，圖與本文無關。（資料照）

2023/09/25 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名32歲的男網友發文表示，認為多數台灣女生對另一半要求很多，形容這像是「參拜神明，要先上供品」，一直要男生熱臉貼冷屁股，結果貼文一出，引起正反網友留言議論。

網友在《Dcard》以「建議交女友不要交台灣女人」為題發文表示，今年32歲剛回到台灣，在日本和加拿大留學及工作12年，共交了3任女友，結果反觀在台灣20多年，自己卻一任都沒交到。

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對此男網友勇敢點出台女4大高標準，發現台灣女生對於身高、長相、外型、個性都很要求，身高170公分以上、長相要中上、外型要帥、要會穿搭、要對女友好，「然後要求男友一堆莫名其妙的事情」。

而台灣女生最讓原PO百思不得其解的是，國外女生與對方有好感的話就會交往看看合不合適，但台灣女生總會以「不想交往」、「還不夠熟識」等理由婉拒，要男生不斷熱臉貼冷屁股，原PO形容像在參拜神明一樣，「你就是要先付出供品，要不要給你神蹟還要看我心情的樣子」，最後原PO建議各位男生，如果想要幸福，不想要自信被打擊，就去國外找女友，會順利很多，並對女性喊話說道，「我只能說，台灣女生們，你們生活在台灣真的太幸福了，每個都當自己是公主，請知足，而女人到了一定年齡，要求自然會下降，但是30歲之前擇偶標準下降是絕對不可能的」。

貼文曝光，一票網友砲轟，「那我怎麼常常看到宅男在追女神，甚至願意去當工具人，而不是直接找宅女在一起？」、「交過外國女友的我跟你說，你這是偏見，外國的女生也沒有一定比較好」、「整篇文的重點就是自己條件不夠好」、「台灣男生也是都喜歡漂亮的，也不要想著越級打怪啊」、「我身邊台灣男生追求公主病女生的比例還真的蠻高的耶，是養公主會帶來奇妙的成就感嗎？」。

也有多數網友同意原PO的看法，「精闢見解，雖然我是不同世代的人，看起來現在大部分的台女都如你所描述的」、「我自己是女生，我也覺得很多女生感覺美其名找男友，其實是要找ATM工具人」、「我支持多認識國外女生，多比較就會認知有差異這點」、「你的經歷我覺得還是有參考價值的，畢竟也看過不少類似的人 」、「你這篇應該會被罵很慘，因為講出事實了」、「我女朋友就是外國人，我看你的文看到一半就替你擔心了，這是台灣不可以說的話題」、「說真話會被噴，幫你補血」

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