男友弟租屋處吃住 還要洗他衣服...女哀喊：到底是誰的弟弟

女網友抱怨，男友頻繁地叫他弟弟來家裡吃飯居住，連男友不在家，對方依舊逗留；示意圖，與新聞無關。（資料照）

2023/09/28 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕一名女網友發文抱怨，自己與男友租屋在外，而男友最近常叫弟弟來租屋處吃飯及住宿，還帶衣服過來要她幫忙洗，女網友相當無奈表示「到底是誰的弟弟啊」。

據女網友在《Dcard》發文表示，自己跟男友一起在外租房子，而男友近日頻繁地叫他弟弟，來家中吃飯或是小住幾日，原PO表示，男友照顧自己親弟弟，疼他、對他好，是可以理解，但是來吃飯，吃完都不收拾，「更何況還帶衣服來這邊洗欸，重點是叫我洗，這是媽寶嗎？」

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令原PO更不滿的是，男友不在家時，他弟弟也不離開，繼續留在租屋處，對方還躺在原PO跟男友的床上，與男友抱怨之後，男友竟讓原PO自己直接跟他弟弟說，原PO無奈表示「到底是誰的弟弟啊，真的很無解」。

網友紛紛留言回應表示，「叫妳洗他弟衣服是三小，男友無法溝通就換男友吧～」、「妳搬走啊！他們有血緣關係，妳只是一個陌生人」、「未來如果結婚跟婆家有齟齬，也是你要自己獨力面對，男友應該不會幫你了」、「笑死，超沒擔當只想在家人面前當好哥哥」，且有網友建議以暴制暴，「妳男友問題超大，明明是你們兩人的租屋處，一直找弟弟是怎樣，妳從現在開始也找親戚過來住。弟弟住幾天妳親戚就也住幾天，然後記得叫妳男友洗妳家人的衣服！在大家面前說妳跟男友都輪流做家事，有時候妳幫弟弟洗、那他也需要幫妳家人洗」。

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