嚇！雲林廢鐵工廠發現120公釐未爆彈

民眾從舊民宅清出一枚120公釐迫擊砲砲彈，當場嚇壞連忙報警。（民眾提供）

2023/09/29 15:13

〔記者林旻臻／雲林報導〕雲林虎尾鎮有民眾昨日在清整舊民宅時，竟從牆角清出一枚120公釐迫擊砲砲彈，全家當場嚇壞連忙報警，警方立即前往警戒，並通知未爆彈處理小組到場處理，所幸該枚砲彈沒有爆炸也無危險性，最終由軍方人員包裹防爆毯後帶回。

民眾表示，老房子早期是廢鐵工廠，過世的長輩早期鐵製相關行業，留下大量工具器材與鐵物，多年來也沒有人使用，這幾天全家陸續整理堆積物，在牆角清出發電機與一些工具後，發現有東西卡住，搬出來後發現看起來就是炸彈，但沒看見火藥線，不確定會不會爆炸，小姑回來見狀就直接報警。

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專業人員表示，該枚迫擊砲發射出去後炸開由尾部構造彈出小降落傘載有金屬可燃物，可作為照明使用，從照片看來，可能是當時用於展示，或是啞彈，若有經過成功射擊即便沒有完全碎裂，尾部也會不完整，以此推估。

虎尾警分局表示，警方昨日上午11時20分獲報後，立即派員前往拉封鎖線警戒，並同步通報國軍未爆彈處理小組前來處置，呼籲民眾如發現未爆彈，千萬不要緊張、不要移動或帶回家，應立即通報110，由警方與國軍單位或由專業人員處理，以免發生爆炸意外。

陸軍第十軍團指揮部表示，轄屬第五地區支援指揮部昨日午間接獲虎尾派出所通知，於虎尾鎮某廢鐵工廠發現疑似未爆彈，協請單位派員處理。經未爆彈處理小組鑑定後，為「120公厘迫擊砲照明彈殘體」乙顆，彈體重鏽，料（批）號不明，無危安顧慮，已攜回入庫妥存，後續將依廢彈處理程序完成銷毀作業。

經未爆彈處理小組鑑定，確定該枚砲彈無危安顧慮，由軍方帶回處置。（民眾提供）

民眾表示，該枚砲彈是在牆角被發現。（民眾提供）

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