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男改造玩具槍試射6發 具殺傷力重判11年8月

高雄王姓男子改造3把玩具槍被驗出有殺傷力，法官重判11年6月。示意圖非當事槍枝。（資料照）

高雄王姓男子改造3把玩具槍被驗出有殺傷力，法官重判11年6月。示意圖非當事槍枝。（資料照）

2023/09/28 16:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕王姓男子到玩具店買了2把玩具手槍、1把玩具衝鋒槍，回家後用電鑽裝上夾鐵將槍管貫通，他把改裝完成的玩具槍拿去試射，被警方查獲後，測出改造手槍具有一定的殺傷力，高雄地院依違反槍砲彈藥刀械管制條例重判11年8月。

判決指出，2020年底，王姓男子到高雄七賢路某玩具店玩了一把玩具槍後，他把槍枝帶回鳳山住處，用電鑽裝上夾鐵將槍管貫通後，他為了測試自己改造的槍枝能不能使用，於是再上網買了27顆子彈、火藥及底火，將子彈填裝適量火藥後，裝上底火用快乾膠固定。

王男拿著自行改造好的槍枝和子彈，去年2月1日凌晨2時44分在高雄市大寮區後庄國小附近開槍試射子彈6顆，附近民眾聽到槍聲報警，警方獲報前往查處，在試槍附近逮捕王男，除了在他身上起獲改造槍彈外，又在他家搜出另把改造手槍、1把改造衝鋒槍及子彈21顆。

警方將查獲的槍彈送驗，確認具有殺傷力，王男被依法送辦，高雄地院審理時，王男坦承犯行，法官認為他非法製造槍彈，對社會治安及他人安全，均已構成潛在威脅，雖然王男還有年僅5歲及父母需要他扶養，但仍依非法製造非制式手槍等罪重判他11年8月徒刑，併罰11萬元，可上訴。

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