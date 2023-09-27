明揚爆炸第6天 搜索最後失聯者行動日夜進行

「我不是不怕！但我一定要來幫忙！」

黑夜裡，他們持續駕著怪手開挖，他們在救災的第一時間點，就前來待命！

他們與搜救同仁合作，以最快的速度挖開碎片，以最仔細的眼睛搜尋角落，希望能找出我們等待已久的身驅！

大火無情，吞噬我們的弟兄與夥伴；

謝謝各界的暖心，從日到夜，在火場，在醫院，在靈堂，每處都有許多無名的英雄，在悲傷的時刻，給我們最大的能量與支持，讓我們堅定，讓我們前進！萬分感謝，萬分感激，繼續努力。