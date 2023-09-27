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首頁　>　社會

明揚爆炸第6天 搜索最後失聯者行動日夜進行

今天現場搜索情形。（記者羅欣貞攝）

今天現場搜索情形。（記者羅欣貞攝）

2023/09/27 10:37

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東明揚爆炸案釀9死1失聯112傷，事發第6天，搜索行動日夜持續進行，現場針對失聯傅姓班長所在的2樓射出部門加強搜尋。

明揚爆炸案發生在22日傍晚，事發後現場搜索行動一直沒有停止，屏東縣長周春米26日深夜就在臉書寫下搜索人員的辛勞與不放棄的立場：

暗夜裡的光！堅定前進！

「我不是不怕！但我一定要來幫忙！」

黑夜裡，他們持續駕著怪手開挖，他們在救災的第一時間點，就前來待命！

他們與搜救同仁合作，以最快的速度挖開碎片，以最仔細的眼睛搜尋角落，希望能找出我們等待已久的身驅！

大火無情，吞噬我們的弟兄與夥伴；

謝謝各界的暖心，從日到夜，在火場，在醫院，在靈堂，每處都有許多無名的英雄，在悲傷的時刻，給我們最大的能量與支持，讓我們堅定，讓我們前進！萬分感謝，萬分感激，繼續努力。

今天（27日）現場持續開挖，至少有5部以上怪手在廠房前不停運作，山貓也駛入廠房內清除廢墟掉落物，讓搜尋失聯者的行動更順利進行。

晚間搜索。（取自屏東縣長周春米臉書）

晚間搜索。（取自屏東縣長周春米臉書）

晚間持續內部搜索。（取自屏東縣長周春米臉書）

晚間持續內部搜索。（取自屏東縣長周春米臉書）

今天上午現場情形。（記者羅欣貞攝）

今天上午現場情形。（記者羅欣貞攝）

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