明揚爆炸第6天 搜索最後失聯者行動日夜進行
2023/09/27 10:37
暗夜裡的光！堅定前進！
〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東明揚爆炸案釀9死1失聯112傷，事發第6天，搜索行動日夜持續進行，現場針對失聯傅姓班長所在的2樓射出部門加強搜尋。
明揚爆炸案發生在22日傍晚，事發後現場搜索行動一直沒有停止，屏東縣長周春米26日深夜就在臉書寫下搜索人員的辛勞與不放棄的立場：
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暗夜裡的光！堅定前進！ 「我不是不怕！但我一定要來幫忙！」 黑夜裡，他們持續駕著怪手開挖，他們在救災的第一時間點，就前來待命！ 他們與搜救同仁合作，以最快的速度挖開碎片，以最仔細的眼睛搜尋角落，希望能找出我們等待已久的身驅！ 大火無情，吞噬我們的弟兄與夥伴； 謝謝各界的暖心，從日到夜，在火場，在醫院，在靈堂，每處都有許多無名的英雄，在悲傷的時刻，給我們最大的能量與支持，讓我們堅定，讓我們前進！萬分感謝，萬分感激，繼續努力。
「我不是不怕！但我一定要來幫忙！」
黑夜裡，他們持續駕著怪手開挖，他們在救災的第一時間點，就前來待命！
他們與搜救同仁合作，以最快的速度挖開碎片，以最仔細的眼睛搜尋角落，希望能找出我們等待已久的身驅！
大火無情，吞噬我們的弟兄與夥伴；
謝謝各界的暖心，從日到夜，在火場，在醫院，在靈堂，每處都有許多無名的英雄，在悲傷的時刻，給我們最大的能量與支持，讓我們堅定，讓我們前進！萬分感謝，萬分感激，繼續努力。
今天（27日）現場持續開挖，至少有5部以上怪手在廠房前不停運作，山貓也駛入廠房內清除廢墟掉落物，讓搜尋失聯者的行動更順利進行。