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愛車停高鐵停車場花5小時找不到 台中警靠這招10分鐘找到車

烏日派出所員警開啟Google地圖讓黃男回想停車場樣貌，終於找到機車。（記者陳建志翻攝）

烏日派出所員警開啟Google地圖讓黃男回想停車場樣貌，終於找到機車。（記者陳建志翻攝）

2023/09/27 08:17

〔記者陳建志／台中報導〕彰化一名黃姓男子，今年5月從彰化騎車到高鐵台中站停車，因前後停了4個多月，直到最近返回台中要取車時，已忘記停在哪個停車場，前後找了快5小時還是找不到，只好向警方求助，員警一查高鐵站附近有6處停車場，靈機一動開啟Google地圖讓黃男回想停車場樣貌，終於確認是台鐵新烏日站前的停車場，只花了10分鐘就順利找到車。

這名黃姓男子，近日到烏日派出所求助，表示自己的機車停在高鐵台中站區的停車場，但是找了5個小時還是沒找到，希望警方幫幫忙。

員警了解後才知道，黃男今年5月從彰化來高鐵台中站搭車，並將機車停在停車場，但到北部探視家人後，直到當天才返回台中，因機車已經停了4個多月，一時想不起來停在哪個停車場。

烏日派出所警員林曉薇先安撫黃男焦慮不安情緒，耐心詢問黃男該停車場距離高鐵站多遠的路程、停車場為人工收費還是投幣付費及停車場的整體結構設計，並靈機一動開啟Google地圖，請黃男看街景回想停車周邊環境，黃男看過後終於認出是停在台鐵新烏日火車站對面的露天停車場。

員警帶著黃男到場，先聯繫該停車場管理員，確認黃男機車停在這裡，警員洪瑞鴻、謝旻庚到場逐步搜尋，依據黃男提供的機車號碼，在100多輛機車中花了10分鐘，終於找到黃男的機車，讓黃男佩服又感謝。

烏日分局表示，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的狀況，建議可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境或附近門牌，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後找不到車的困擾。

彰化一名黃姓民眾將機車停在高鐵台中站區4個多月，近日回台中遍尋不著，所幸員警協助終於順利找到車。（記者陳建志翻攝）

彰化一名黃姓民眾將機車停在高鐵台中站區4個多月，近日回台中遍尋不著，所幸員警協助終於順利找到車。（記者陳建志翻攝）

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