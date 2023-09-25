幫詐團男友查個資 女警收押

女警邱薏瑄幫參與詐騙集團的男友查詢多筆個資，涉犯洩密、偽造文書等罪嫌，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。（取自邱薏瑄臉書）

2023/09/25 05:30

〔記者王冠仁、陸運鋒／台北報導〕警方近期偵辦一起詐騙集團案，發現其中一名詐團成員與台北市警察局廿九歲女警邱薏瑄有密切通聯，經查赫然發現，此名詐團成員竟是邱女的男友，她還涉嫌利用警用系統幫男友查詢多筆個資，北市警自清自檢，廿二日搜索邱女住處，訊後依涉犯洩密、偽造文書等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

開賓利車上班 作風高調惹出不少爭議

據了解，邱女家境富裕，高中畢業後考上高雄大學法律系，但棄法從警，半途報考警專；警專卅一期畢業後，分發到中山分局長安東路派出所任職，不過，她作風高調，「狀況百出」，從警九年來惹出不少爭議事件，二○一五年她放假搭高鐵，買下三個連號座位，光腳露趾在座位上自拍，照片曝光後引起網友撻伐；二○一六年她參加BMW車聚認識某任男友，當時男友與前女友疑沒「分乾淨」被她發現，她三度以警用電腦查詢男友車籍資料。

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蹺班報領超勤津貼 開警車載友到堂口

北市警指出，邱女平時上班紀律不佳，經常遲到早退，被列為重點輔導對象，她平時會報領超勤津貼，但卻常提早開溜；今年四月，她還開巡邏車載朋友前往新莊一處堂口，這兩個行為都涉犯詐欺罪，依法函送北檢偵辦，此外，她公車私用部份，亦記過二次、申誡二次，七月間被調往南港分局防治組。

值得一提的是，她七月調往南港分局上班首日，竟高調開著賓利車報到，也因此，同事私下都稱她「賓利姊」。

北市警︰影響警譽重大 予以汰除免職

北市警局昨指出，邱女所為影響警譽重大，予以汰除免職。後續也將再追查邱員幫男友查詢的個資是否有用以不法，以及有無觸犯圖利罪嫌。

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