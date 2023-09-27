騎士撞標誌車切除脾臟 大逆轉改判監工有罪

騎士撞擊標誌車脾臟切除，高雄高分院改判監工有罪。（記者鮑建信攝）

2023/09/27 06:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市旗楠3路進行下水道施工，導致林姓騎士撞擊標誌車，經送醫切除脾臟，高等法院高雄高分院審理後大逆轉，認為現場盛姓監工便宜行事，僅放置標誌車有疏失，依過失致重傷害罪，判處徒刑半年，得易科罰金。

判決書指出，閩通公司承包公路總局第三區養護工程處工程，於2021年4月25日下午3點多，由公司職員盛姓被告為施工現場負責人，指揮人員進行清理旗山區旗南3路側溝下水道。

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施工現場則僅放置一輛標誌車（裝有LED箭頭燈號看板、警示燈、四角型施工標誌，車斗尾端繪製斑馬紋之黃色自用小貨車），碰巧林姓騎士駛過，撞上車尾後人車倒地，經送醫急救，手、腳等多處骨折，並手術切除脾臟。

旗山分局接獲報案，傳喚盛到案說明後，函送橋頭地檢署被依過失致重傷害罪起訴，但地院卻判決無罪，檢方不服上訴。

高雄高分院開庭調查，旗楠公路為4線車道，應視需要設置各種標誌或拒馬、交通錐等物，甚至規劃「前漸變區段」、「前置警示區」、「緩衝區段」等，盛卻便宜行事，僅設置標誌車，顯然有過失，改判徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

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