為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

騎士撞標誌車切除脾臟 大逆轉改判監工有罪

騎士撞擊標誌車脾臟切除，高雄高分院改判監工有罪。（記者鮑建信攝）

騎士撞擊標誌車脾臟切除，高雄高分院改判監工有罪。（記者鮑建信攝）

2023/09/27 06:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市旗楠3路進行下水道施工，導致林姓騎士撞擊標誌車，經送醫切除脾臟，高等法院高雄高分院審理後大逆轉，認為現場盛姓監工便宜行事，僅放置標誌車有疏失，依過失致重傷害罪，判處徒刑半年，得易科罰金。

判決書指出，閩通公司承包公路總局第三區養護工程處工程，於2021年4月25日下午3點多，由公司職員盛姓被告為施工現場負責人，指揮人員進行清理旗山區旗南3路側溝下水道。

施工現場則僅放置一輛標誌車（裝有LED箭頭燈號看板、警示燈、四角型施工標誌，車斗尾端繪製斑馬紋之黃色自用小貨車），碰巧林姓騎士駛過，撞上車尾後人車倒地，經送醫急救，手、腳等多處骨折，並手術切除脾臟。

旗山分局接獲報案，傳喚盛到案說明後，函送橋頭地檢署被依過失致重傷害罪起訴，但地院卻判決無罪，檢方不服上訴。

高雄高分院開庭調查，旗楠公路為4線車道，應視需要設置各種標誌或拒馬、交通錐等物，甚至規劃「前漸變區段」、「前置警示區」、「緩衝區段」等，盛卻便宜行事，僅設置標誌車，顯然有過失，改判徒刑6月，如易科罰金，以1000元折算1日，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被酒駕撞成傷殘 她反倒發願助人
2023/09/26 21:27

被酒駕撞成傷殘 她反倒發願助人
我國汽機車多車禍創傷多 醫：治骨折須把握3原則
2023/09/26 17:06

我國汽機車多車禍創傷多 醫：治骨折須把握3原則

重劃區真價值！水岸純住新案登場
新北1到8月A1事故肇事熱點 新莊中正路居冠
2023/09/26 13:15

新北1到8月A1事故肇事熱點 新莊中正路居冠
台南新營休旅車機車車禍 71歲阿嬤騎士喪命
2023/09/25 18:42

台南新營休旅車機車車禍 71歲阿嬤騎士喪命

臺南攜手產官學研 產業升級邁向國際化
海基會赴金門大學座談 中生盼納入健保、降低學費
2023/09/25 13:11

海基會赴金門大學座談 中生盼納入健保、降低學費
新北2名8歲女童穿越馬路遭撞 無照騎士最高可罰6萬
2023/09/25 12:20

新北2名8歲女童穿越馬路遭撞 無照騎士最高可罰6萬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播