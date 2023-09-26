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新北1到8月A1事故肇事熱點 新莊中正路居冠

新北市政府今天舉行道路安全督導會報，討論交通精進作為。（記者賴筱桐攝）

新北市政府今天舉行道路安全督導會報，討論交通精進作為。（記者賴筱桐攝）

2023/09/26 13:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行道路安全督導會報，警察局統計今年1到8月A1類死亡事故前10大肇事熱點，其中排名第1的新莊區中正路發生3件車禍，造成3死悲劇。警方表示，將提升見警率，加強執法及宣導。交通局表示，事故地點都會辦理會勘，研議是否改善。

警察局表示，今年新北市1至8月發生A1類（車禍發生當下或小時內有人死亡）加上A2類（有人受傷）交通事故總計3萬1177件，造成95人死、4萬2429傷，與去年同期比較增加908件、增幅3%，死亡人數減少19人、減幅16.7%，但受傷增加1611人、增幅3.9%。

其中A1類事故去年1至8月共發生111件，造成114人死亡、49人受傷，今年1至8月發生95件，造成95人死亡、40人受傷，死傷人數均較去年同期減少。

進一步分析肇因，不當駕車含自撞自摔共20件，其次是未注意車前狀況、分心 或未保持安全距離19件，另違反號誌或標誌、標線等15件；事故發生原因大部分與速度管理不當有關。年齡方面，肇事族群以65歲以上佔21人最多，其次為18至24歲17人死亡人數次多，青少年及高齡者族群應列為防制事故重點對象。

警察局統計今年1到8月A1類死亡事故前10大肇事熱點，前3名分別是排名新莊區中正路、新莊區中環路1段與林口區文化三路2段，這3個路段共造成7死1傷。

警方表示，已提報交通工作會報分析檢討，將提升見警率，加強執法及宣導，以有效降低事故發生。

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