「代客操作」日詐23人、434萬 帳戶女賠慘了

投資人相信詐團「保證獲利、穩賺不賠」紛紛匯錢。（資料照）

2023/09/26 12:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕詐騙集團用「保證獲利、穩賺不賠」等假投資話術，到底有多好賺！彰化縣張女被詐騙集團吸收，持個人存摺北上入住台北市西門町某旅館，在詐團成員的監管下，交出存摺做網路轉帳帳戶，她足不出戶一天，結果一天之內她的存摺就有434萬2000元入帳，全是詐騙被害人匯入，共有23人受害，他們相信網路的投資話術「保證獲利，穩賺不賠」，原本要作「投資基金」，全部落入詐團手中。

受害最大的是張男，他收到詐騙集團發出的「投資虛擬貨幣，獲利百倍」廣告，就匯出120萬元；陳女只因相信對方可以「代客操作股票，保證獲利」就匯了20萬元；劉女則相信對方投資博奕網站，獲利百倍，便匯10萬元。所有受害者都是從網路中相信股票、黃金、虛擬貨幣可以大賺特賺，再透過LINE加入某某老師或平台，進而匯出款項。

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所有的款項都進入張女帳戶，但詐團惟恐她把錢領走，硬是把她關在旅館內監管，當她離開旅館時，存摺內一毛不剩。她落網時聲稱，自己只提供存摺，一毛錢也沒賺到，也不認識對方，「自己也是受害人」，但23名受害人矛頭全數指向她，因她提供存摺、帳戶協助詐團行騙，張女今被彰化地院判8月徒刑，接著要面臨被害人的民事賠償。

判決書說，張女從臉書「偏門工作、收入」社團，得知工作機會，與對方聯繫後，便持存摺北上，雙方約在西門町某旅館，同時到銀行臨櫃辦理設定網路銀行約定轉入帳戶，接著回到旅館，其間有一名為「弟弟」的人對她監管，她失去自由。她供稱，自己從2019年12月23日入住，到26日凌晨退房，「弟弟」在25日晚間離開去買東西後就未再回來，她從頭到尾沒有獲得任何報酬。

但就在23日這天，她的帳戶一連匯入23筆款項，最多120萬元，每筆平均20萬元，總匯入金額為434萬2千元，隨即由水房部門不詳成員，將詐欺贓款，以網路銀行功能匯出而不知去向。

張女聲稱，自己是應徵博奕服務人員，豈料到旅館就被監管行動，而帶存摺是為了做薪水帳戶。但法官說，被告被監管期間有多次機會逃跑卻不逃跑，有違常情，而其所提供的存摺係多年未使用，可見被告已知對方從事詐欺之行為，此存摺係顯有預備。另外，被告離開旅館，存摺被對方拿走，並未報警，可見態度消極，直到被害人報案，警方循線找到被告，被告才告知上情，因此所辯不足以採信，其幫助洗錢、幫助三人以上犯詐欺取財之犯行，事證明確，足以認定。

被告受控監管並臨櫃設定網路銀行約定轉入帳戶，高度配合詐欺集團要求，對於詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢等犯罪之助益甚大，同時造成犯罪偵查困難，危害交易秩序與社會治安，罪質甚重；本案牽涉之告訴人或被害人人數眾多，累積金額相當可觀，迄今未能賠償告訴人或被害人分文損失，犯罪情節、主觀惡性均難謂輕微，犯後態度不算良好，故判處8月徒刑。

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