投資詐術「先繳140萬得430萬獲利」車手出動收詐款警埋伏逮人

投資詐術「先繳140萬得430萬獲利」，林姓車手出動收詐款警埋伏逮人。（民眾提供）

2023/09/24 09:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名女子被誘加入投資公司群組，對方慫恿標榜公司投資有三倍以上獲利，但須先繳交140萬資本額，李女聽完起初心動不已，但卻越想越不對勁，求助警方時才知遇詐，將計就計配合警方釣出31歲林姓車手，三民一分局員警將林男壓制逮捕法辦。

三民一分局今指出，哈爾濱派出所日前接獲李女（41歲）報案，稱自加入某投資公司群組後，便慫恿她若投資現金140萬元，即可立即賺取本金近430萬元獲利驚人，穩賺不賠，李女聽到獲利需要先支付現金感到疑慮不解，她意識到可能遭到詐騙，立即報案請警方協助。

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據瞭解，李女加入某投資公司群組後，自稱投資經理的楊女一直慫恿標榜公司投資有三倍以上獲利，但須先繳交140萬資本額，李女聽完起初心動不已，但卻越想越不對勁，求助警方時才知遇詐。

員警便請李女將計就計配合，前日與對方相約在三民區博愛二路上某咖啡廳內面交假鈔140萬現金，警方先是在店內周遭埋伏，詐騙車手林男（31歲）疑似擔心員警埋伏，臨時要求李女更換交付地點至不遠處的某超商，員警立即繼續跟監。

林男到超商後仍然不放心，又再次要求李女徒步走至前方不遠處的路口碰面；最後當林男以假業務經理身份現身與李女接洽，並當場簽約後在欲交付現金時，遭埋伏員警一擁衝上前，當場將林男壓制，並在隨身包包內起獲手機及假識別證、印章等詐騙工具，全案林男訊後依涉嫌詐欺、洗錢防制法案移送高雄地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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