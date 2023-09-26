到底誰開槍？疑改造槍枝走火奪命 新北警方漏夜查真凶

警方今日清晨前往案發現場，尋找蕭男棄置的槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

2023/09/26 08:50

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市蕭姓男子昨（25）日深夜與張姓友人帶著改造獵槍到雙溪區山區打獵，蕭男指稱，抓蝦時聽到槍響，才發現張男遭槍擊受傷倒地，趕緊通報119求救。無奈張男傷勢過重，不治身亡。警方鑑識人員採證完畢，持續追查槍枝來源及走火原因。警方將朝違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪偵辦，並釐清蕭男是否涉嫌開槍、誤傷友人。

警方調查，蕭姓男子昨日搭乘楊姓友人的車與張姓友人從新北市新莊到雙泰產業道路一帶露營、捕蝦、打獵，帶著違法槍枝進入山區。傍晚時，楊男因家中有事，先行離去，約定隔日再來接2人返家。蕭男與張男便在溪邊野營飲酒，隨後兵分二路分別在上、下游抓蝦，約於晚間9時許，蕭男突然聽見槍響，往張男方向一看，發現張男疑似不諳操作槍枝，導致槍枝走火，隨即將槍枝及子彈丟棄到河床邊草叢內，並趕緊通知楊男載他到瑞芳警分局雙溪分駐所報案，謊稱張男遭人槍擊。

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警方與救護人員抵達現場時，張男已無生命跡象，送往醫院搶救，仍因傷重不治，於深夜11時10分宣告不治身亡。

警方調閱楊男的行車紀錄器，發現楊男駕車離去的時間與蕭男描述不同，懷疑蕭男為了脫罪涉嫌說謊，便循循善誘要蕭男說實話。

蕭男才改口稱，是張姓友人不諳槍枝操作，導致槍枝走火誤傷自己，他聽到槍聲發現事態嚴重，趕緊請楊姓友人載他到派出所報案，回到現場時張男已經死亡，為掩蓋實情，才會將改造槍枝及子彈數顆棄置河床邊草叢內。

鑑識人員已採集蕭嫌及張姓死者虎口處火藥殘跡送驗，釐清開槍者究竟是何人。

警方今日清晨報請基隆地檢署指揮偵辦，並前往蕭男棄槍位置取槍，另也通知楊男到場，釐清張男死因。警詢後，全案將朝違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪偵辦。

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警方今日清晨前往案發現場，尋獲蕭男棄置的槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

警方今日清晨前往案發現場，尋獲蕭男棄置的槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

警方在露營現場拉起封鎖線，並由鑑識人員採證。（記者吳昇儒翻攝）

警方今日清晨前往案發現場，尋找蕭男棄置的槍枝及子彈。（記者吳昇儒翻攝）

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