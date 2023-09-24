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防明揚脫產！屏東檢方已向法院聲請扣押廠商財產

屏東地檢署檢察長陳盈錦說明檢方做法。（記者葉永騫攝）

屏東地檢署檢察長陳盈錦說明檢方做法。（記者葉永騫攝）

2023/09/24 22:27

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署偵辦明揚國際科技屏東廠大火案，檢方將協同消防、刑事鑑事人員進行火調及鑑事，以追究相關刑事責任，而家屬也已協請犯罪被害人保護協會屏東分會，向法院提出聲請，對明揚國際科技公司的財產聲請保全扣押。至於消防員陳柏翰DNA鑑定，最快明天可以完成，另2名明揚員工也會進行DNA鑑定確認。

屏東地檢署對於明揚國際科技公司屏東廠爆炸案，除了採集檢體進行DNA比對外，主任檢察官許育銓已指揮相關人員著手調查事故場所相關資料，並將在現場救災告一段落時，協同消防、刑事專業鑑識人員，進場蒐證調查，以追究刑事責任，為防廠商脫產，家屬已協請犯保屏東分會，向法院提出聲請，對明揚國際科技公司的財產聲請保全扣押。

屏東地檢署檢察長陳盈錦說，4名殉職勇消的檢體送到台北刑事局鑑識中心，在連夜的協助下已確認3名消防弟兄身分，但陳柏翰遺體碳化較嚴重，從檢體中無法順利取得完整細胞，無法由DNA確認身分，為求慎重，鑑識人員持續以各種方式採樣，縣府則說，最快明天可以確認，希望及早開立死亡證明書給家屬處理後事。

至於在明揚員工遺體部分，先移出的3名員工遺體比較完整，已由家屬確認身分，昨天找到的3名員工遺體，只有1名能確認，剩下2人遺體碳化，還要再進一步採樣送檢。

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