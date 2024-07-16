酒駕被關又無照酒駕 男子拒測挨罰扣車稱「重買一台就好」

詹男曾因酒駕被關竟又無照酒駕，拒測挨罰18萬元並扣車，竟稱重買一台就好！（讀者提供）

2024/07/16 12:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一名詹姓男子曾因酒駕被關，竟又無照酒後騎車上班，途經鳳山區三民路，違規未依兩段式左轉、逆向且手持香菸騎車等，警方將他攔下開單，聞到酒氣實施酒測，詹男拒測坦承酒駕，竟稱重買一台機車就好，警方開出4張罰單，至少開罰19萬2600元並扣車。

警方今表示，鳳山警分局鳳崗派出所前天於鳳山區三民路巡邏，發現詹姓男子（41歲）騎機車未依兩段式左轉、逆向且行車手持香菸等多項交通違規，警方將詹男攔下盤查，查出他110年5月才因酒駕被關7個月並吊銷駕照，竟又無照騎車上路且渾身酒氣，詹男才坦承前一晚獨自在家飲用半瓶威士忌混啤酒。

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警方告知詹男酒駕相關罰則，並要對詹男實施酒測，但詹男擔心酒測超標，拒絕警方實施酒測，竟稱「那就重買一台機車就好」，警方告誡詹男要出門上班就不要飲酒，不僅會觸法也可能發生危險。

警方依違反道路交通管理處罰條例對他開出4張罰單，包括酒駕拒測開罰18萬元、吊銷駕照仍上路開罰1萬2千元至2萬元、未依規定兩段式左轉開罰600至1800元及扣車，至少開罰19萬2600元並扣車。

鳳山警分局呼籲民眾切勿酒後駕車，以免危及自己與他人安全，有宿醉身體不適不應勉強開車，可請代駕或搭乘大眾交通工具或另為叫車，以保障自身及他人生命與財產安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

詹男曾因酒駕被關竟又無照酒駕，拒測挨罰18萬元並扣車，竟稱重買一台就好！（讀者提供）

詹男曾因酒駕被關竟又無照酒駕，拒測挨罰18萬元並扣車，竟稱重買一台就好！（讀者提供）

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