高雄老婦斑馬線過馬路遭撞死 公車司機賠錢和解判6月

趙姓公車司機左轉不禮讓行人，直接撞上步行在行人穿越道上的80歲黃姓老婦人。（民眾提供）

2024/07/16 11:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕趙姓公車司機行經高市七賢、自強路口時，左轉不禮讓行人，直接撞上步行在行人穿越道上的80歲黃姓老婦人，黃嫗送醫搶救3天宣告不治，趙男事後賠錢與家屬達成和解，被法官依過失致人於死罪判徒刑6月、緩刑2年。

判決指出，去年8月22日中午12點多，警方獲報，自強、七賢路口有一起交通事故，巡邏警組到場協助交通管制，避免二次車禍發生，通報消防局派出救護車，協助將受傷的黃姓老婦人送往大同醫院治療。

請繼續往下閱讀...

經警方調查，肇事大客車司機駕駛趙男（59歲）沿自強一路北上車道行駛至七賢路口時，綠燈行駛過程，因左轉時未注意車前狀況，且未停讓對向行人穿越道上的黃嫗，不慎撞上釀禍，員警依規定測繪與對駕駛實施酒精測試，確認無酒駕情形。

黃嫗送醫後因顱骨骨折併外傷性顱內出血，在醫院搶救3天後仍因傷勢過重宣告不治；高雄地院審理時，趙姓司機坦承犯行，並趕緊掏錢與家屬達成和解，法官認為他能為自己行為負責，諒經此偵查及科刑判決教訓後，當能知所警惕，應無再犯之虞，因此依過失致人於死罪判徒刑6月、緩刑2年，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法