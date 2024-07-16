「大馬男歌手」 稱「年齡只是數字」 8旬熟女破防險失財

80歲鄭婦（中）為「大馬歌手」買上萬點數卡，員警（左）休假買咖啡勸阻。（讀者提供）

2024/07/16 12:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區80歲鄭婦上網認識「大馬歌手黃0德」，對方日夜熱情噓寒問暖，抱怨「明星不自由」，想帶女兒來台陪鄭婦同住互相照顧，鄭婦趕往超商購買1萬元Apple Store點數卡，剛好遇到休假員警買咖啡勸阻，鄭婦表示，抱歉年紀一大把還誤入「粉紅戀愛陷阱」。

烏日警分局今天表示，鄭婦住在烏日所轄區，上月透過臉書認識「38歲大馬男歌手」，雙方連日私訊，對方以簡體字稱呼「我的愛人」，要帶女兒來台照顧起居，連續愛情攻勢讓鄭婦招架不住，回稱「我已老了，難道不嫌棄嗎」，對方稱「年齡只是數字」攻破鄭婦心防。

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鄭婦於8日11點許趕往烏日派出所轄區超商，詢問店員購買1萬元Apple Store點數卡，店員見鄭婦不是買遊戲點數客群，連忙報警，剛好遇到員警休假買咖啡關切，鄭婦出示通訊內容，稱對方要「買房、車來台照顧生活」，拜託警方不要阻攔。

超商顧客在旁說「年紀這麼大了還被騙」，鄭婦回稱朋友住在馬國歌星家附近，巡佐王瑞波及蘇俊龍趕往超商，當場回撥視訊，對方秒掛電話。

烏日派出所長高銘顯表示，警方拿出案例苦勸鄭婦誤入「愛情詐騙」，分析「大馬歌手黃0德」怎麼可能向粉絲借錢，自毀名聲，鄭婦心碎連忙低頭道歉，仍感激員警和店員保住老本。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鄭婦稱「我已老了，難道不嫌棄嗎」，對方回稱「年齡只是數字」攻破心防。（讀者提供）

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