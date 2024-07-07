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「愛」的代價太沉重 輕熟女遇愛情詐騙砸325萬元

假交友愛情詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

假交友愛情詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

2024/07/07 14:39

〔記者姚岳宏／台北報導〕中部一名年約30歲的張姓女技術員，在Instagram遇到一男主動攀談，雙方加LINE開始談戀愛式聊天，直到一個月後相約見面時，對方以需支付「保安費用」、「代收跨國貴重包裹」、「包裹遭海關扣留」等各種離譜理由要張女匯款才能見面，張女先後匯款325萬元，因一直未收到代收包裹也連絡不上對方才驚覺遭詐。

刑事警察局提醒，網路交友陷阱多，噓寒問暖柔情攻勢容易讓人難以抵擋，若遇到愛情詐騙要求匯款或遊說投資高報酬率標的時，應詳加思考並提高警覺，避免成為詐騙集團的肥羊，類似的詐騙手法在刑事局165反詐騙官方網站及165反詐騙臉書上都有介紹，有疑問可撥打24小時165反詐騙諮詢專線諮詢。

刑事局表示，詐騙集團是以放長線釣大魚方式行詐，張姓女技術員與詐團成員聊天一個月後，對方聲稱張女須加入他管理階層的LINE帳號，並支付一筆保安費用才能見面，張女按指示匯款至指定帳戶，對方再以接到代言活動，需延期見面時間等理由一再推託。

對方又陸續以請張女代收跨國貴重包裹，要求用比特幣與包裹公司交易、包裹遭海關扣留、包裹遭內政部警政署扣留，需要支付處理費用等理由，要求張女分別匯款到指定帳戶，張女前後網路匯款42筆及操作ATM 48筆，先後遭詐325萬餘元後才驚覺遭詐報警。

無獨有偶，北部另名年約70歲洪姓退休婦人，日前瀏覽臉書時遇到一男主動加好友，對方自稱為長期旅居美國休士頓的醫生，近期到烏克蘭擔任戰地醫生，雙方聊一個月後，對方表示準備退休到台灣與洪女一同居住，但寄到台灣的行李超重，且無法攜帶太多美金，需將一筆美金先寄給洪女保管，又稱該筆美金卡在海關，需要一筆費用疏通及手續費用等理由，要求洪女匯款，洪女立即匯款2筆249萬餘元，並以對方教的買屋等理由告知銀行臨櫃人員，直到對方一再找理由要求匯款，才驚覺自己遇詐。

假交友愛情詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

假交友愛情詐騙對話。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒假網路交友陷阱多，請務必小心。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒假網路交友陷阱多，請務必小心。（記者姚岳宏翻攝）

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