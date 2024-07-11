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又是你？阿伯2個月狂戀2名外國正妹 警攔阻2次匯款

今年5月警方攔阻老翁匯款給「美國女軍醫」。（警方提供）

今年5月警方攔阻老翁匯款給「美國女軍醫」。（警方提供）

2024/07/11 11:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局一分局今天公布一起少見詐欺個案，年逾6旬的陳姓阿伯，本月3日傍晚跑到銀行，要匯款7萬元台幣給任職「聯合國」的愛人，被銀行職員報警勸阻，不料，警員馳抵時，竟發現阿伯2個月前才狂戀「美國女軍醫」的外國正妹，要匯款8萬5000元給對方，被警方勸阻，警方不禁大呼「阿伯，怎麼又是你？」

台中市警局一分局西區派出所警員吳明哲、侯世宏，上述時間接獲銀行通報，陳姓阿伯疑似遭到詐騙需要協助，警員馳抵時，發現阿伯於今年5月與自稱是「美國女軍醫」的騙徒網路戀愛，「美國女軍醫」還傳年輕又漂亮的正妹照片給阿伯，誆稱自己是戰地軍醫，想提早與美國軍方終止合約，到台灣與阿伯共譜黃昏戀曲，但需支付違約金，希望阿伯先借她，阿伯立刻跑到銀行，想要匯款8萬5000元，被銀行職員與警員勸阻，未遭受損失。

不料，事隔2個月，陳姓阿伯又急著到銀行，要匯款7萬元到指定帳戶，但這次不是與「美國女軍醫」戀愛，而是移情別戀，與自稱在「聯合國」工作的女網友談戀愛，對方多日噓寒問暖後，傳訊息給阿伯，「我最近生活過不去，急需要一筆資金應急，親愛的你，可以借我7萬元嗎？」阿伯立刻奔赴銀行臨櫃匯款。

警員再度苦口婆心告訴阿伯，「這是非常經典的愛情詐騙，對方常常在交友軟體上隨機釣魚，成天噓寒問暖、以老公老婆互相稱呼及營造曖昧氛圍，等掉入愛情的漩渦後，再假藉生活過不去需要金援，要求到銀行匯款或轉帳，一切都是詐騙集團的陷阱，千萬別被騙」，這位阿伯再度打消匯款，再次保住蓄。

事隔2個月後，老翁又要匯款給「聯合國」愛人，被警方再度勸阻。（警方提供）

事隔2個月後，老翁又要匯款給「聯合國」愛人，被警方再度勸阻。（警方提供）

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