「韓籍美裔女軍官」稱戰地受傷騙了又騙 78歲翁見到領錢者好崩潰

「韓籍美裔」女軍官傳來戰地受傷「詐片」。（讀者提供）

2024/07/13 12:29

〔記者黃旭磊／台中報導〕南屯區78歲林男上網交友認識一名「韓籍美裔女軍官」，軍官傳來戰地英勇受傷被扛上救護車影片，林翁遭騙陷入「腦戀」模式，先匯款84萬元讓「女軍官」寄包裹來台放行，隨即還需繳交現金145萬元，林翁驚覺報警，警方在台中高鐵站逮捕領錢車手，竟是體重近百公斤胖妹。

台中市第四警分局今表示，林翁於6月誤入詐團圈套，「女軍官」自稱是美軍駐阿富汗維和部隊上尉，每天睡前捏造前線作戰驚險過程，並傳送受傷緊急送醫「詐片」，林翁心疼不已，對方稱寄送重要包裹來台卡關，需面交84萬元手續費才能領取，林翁隨即籌足現金面交給車手。

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第四警分局偵查隊長江清萬說，「女軍官」詐得贓款後，繼續謊稱接到海關通知，因包裹價值超過50萬美金，需再繳交新台幣145萬元稅金才能領取，林翁驚覺有異報警。

警方於4日中午1時許趕往高鐵台中站，廖姓女車手（41歲）企圖用人潮掩飾行蹤，警方喬扮旅客埋伏，待取款時迅速上前攔檢，當場逮獲到案，林翁見「女軍官」友人竟是近百公斤壯碩女子，差點倒地崩潰。

林翁向警方說，退休後生活空虛，怎麼也沒想到「韓籍美裔的女軍官」悄悄走進心房，日夜網談甚歡，見對方遭流彈擊中被扛上救護車，要寄重要包裹來台給親人卡關，當下就湊足退休金84萬元救急，對方繼續要錢才警覺被騙。

第四分局分局長李建興表示，全案依詐欺、洗錢防制法送辦，詐團常以假照片讓網友上勾，提醒民眾只要談論金錢，一定要提高警覺。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廖姓女車手（右） 在高鐵台中站落網，體重近百公斤。（讀者提供）

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