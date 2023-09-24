殉職4勇消撫卹金2783萬至2897萬不等 縣府爭取入祀忠烈祠

縣長周春米向家屬允諾爭取從優撫卹。（記者葉永騫攝）

2023/09/24 20:16

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東明揚國際科技公司爆炸案造成4位勇消殉職，屏東縣長周春米指示，全力協助殉職消防弟兄的家屬處理後事，並爭取從優撫卹，經消防局估算，4位殉職弟兄依服務年資，可分別獲得2783萬至2897萬元不等撫卹金，縣府並將協助申請入祀忠烈祠，以慰英靈。

4位殉職的消防員年齡都不超過40歲，其中賴俊儒33歲、陳柏翰32歲、鍾吉垣38歲、施寶翔37歲，一場爆炸意外同時奪走四條年輕生命，國家痛失英才，更打碎了美滿家庭。

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縣長周春米多次表達心情沈痛，也在個人臉書寫下：「每個消防弟兄就是一個家庭，0922，讓消防弟兄的家庭變了樣，面對消防弟兄傷心欲絕的老爸老媽，抱著消防弟兄哭斷腸的妻子，我也好想嚎啕大哭啊！」，0922明揚爆炸案成了難以承受之痛。

縣府除展開後續相關協助及調查事宜外，並為4位殉職消防弟兄爭取從優撫卹，經消防局以各項給付最優計算後，4人依服務年資可分別獲2783萬元至2897萬元不等的撫恤金。

消防局將以最速件報請消防署核定，希望盡快撥付，協助殉職弟兄減輕家庭負擔及照顧家人，周春米也責請民政處協助家屬申請入祀忠烈祠，以告慰4位弟兄英靈。

4名殉職消防員縣府爭取從優撫卹。（記者葉永騫攝）

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