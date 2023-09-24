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屏東工廠大火 雲林防火宣導隊點名六輕全面排查管線和消防設施

2020年六輕台塑石化煉二廠發生大火。（雲林縣消防局提供、資料照）

2020年六輕台塑石化煉二廠發生大火。（雲林縣消防局提供、資料照）

2023/09/24 09:47

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕屏東科技產業園區工廠爆炸，大火造成多人傷亡，雲林縣防火宣導隊大隊長蔡秋敏提出警示，雲林縣尤其要戒慎恐懼，因為全國最大的石化專區就在雲林麥寮，台塑六輕工業區絕對是高危險群，應全面排查管線和消防設施，以免發生更嚴重的工安意外。

屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司工廠22日發生火警，消防員進入火場搶救時更發生氣爆，目前已造成9死98傷，仍有1人失聯，災情慘重。

蔡秋敏表示，這次屏東工廠火警意外，由於工廠內部堆放許多化學易燃品，在消防人員進場搶救時發生爆炸，導致死傷慘重，令人悲傷，而身為雲林縣縣民，每個人都會立即反應，如果類似的火警發生在麥寮台塑六輕，那嚴重性可能更令人難以接受，她強烈建議政府不僅應該對縣內大型工業區進行消防設施普查，尤其台塑六輕內廠商包含煉油、塑膠、石化、纖維、紡織、電子、能源及重工等，產業中不僅是高危險群，而且規模之大絕非屏東工業區廠商所能相比。

台塑六輕於1998年開始營運，至今已有25年，最近一次大規模的廠區火警工安意外是2020年7月15日，台塑石化煉製二廠發生大火導致3人送醫，而2010年到2020年的10年當中，大規模的火警和爆炸事故就有16起，雖然已有3年未發生重大事故，但六輕工業區幾乎獨立於雲林縣之外，因為門禁森嚴，發生的小型工安事故和小火警等，一般民眾根本不得而知。

蔡秋敏認為，六輕基地其實是填海造陸位於海面上，所有基礎設施都要面對海風的侵蝕，屏東工業區大火，必須為台灣的工業區安全起到提醒的作用，尤其是規模最龐大的六輕工業區，為了不再有工安意外、更要保護六輕在第一缐工作的職工，強烈建議雲林縣政府應組成聯合稽查小組進行全面總體檢，尤其是消防設施全面排檢，絕不能繼續縱容危險損害消防兄弟和工廠員工。

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