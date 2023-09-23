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王鴻薇自曝臉書遭恐嚇 北市刑大：已查出為境外帳號

國民黨立委王鴻薇收到恐嚇訊息內容和照片。（記者劉慶侯翻攝）

國民黨立委王鴻薇收到恐嚇訊息內容和照片。（記者劉慶侯翻攝）

2023/09/23 18:43

〔記者劉慶侯／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今日發文聲援臉書粉專「Lin bay好油」，卻自曝曾於7月底遭人恐嚇，對方並秀出槍枝照片，問「能吃幾顆子彈？」她報案後至今兩個月，案件沒有下文。台北市刑警大隊回應表示，警方查出涉案者網路帳號均來自國外，目前已協請刑事局共同追查中。

王鴻薇是7月26日，在她的臉書粉專收到恐嚇私訊，除了秀出槍枝的照片，還警告「能吃幾顆子彈？」、「不要得罪那麼人尤其民進黨的人」、「臉書上講一次民進黨，你就多挨一刀」、「以後不要再攻擊賴清德和論文我就不對你怎麼樣」、「民進黨有人要買兇殺你」等內容。

北市刑警大隊表示，北市警局7月27日受理王鴻薇委員遭網路恐嚇案後，即報請台北地方檢察署指揮偵辦，並向臉書等公司調閱涉案帳號相關資料積極追查。

但經查涉案網路帳號來自境外美國與馬來西亞等地，北市警8月函請警政署刑事警察局通知駐外單位轉當地警方協處。由於是境外帳號和跳板，目前仍在持續追查。

此外，北市刑大表示，王鴻薇委員另於9月23日，又為同一網路帳號留言恐嚇部分，北市刑大亦一併依法併辦。

台北市刑警大隊。（記者劉慶侯翻攝）

台北市刑警大隊。（記者劉慶侯翻攝）

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