高雄街頭女子疑遭強押上車哭喊「我不要」 原來2人有關係

黑衣女子遭白衣男子強押上車，路人驚慌發生街頭擄人事件報警。（翻攝自黑豪家族）

2023/09/23 16:35

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（23日）清晨近6點，有民眾在高雄市新興區八德二路發現路上疑似1名女子遭2男強押上車，女子不斷哭喊「我不要」，還要路人幫忙報警，不過警方獲報進行調查，發現原來是夫妻酒後起口角，丈夫要將不願返家的醉妻帶回家，未料竟造成路人虛驚一場。

有民眾在網路社群貼出影片，影片中，有2名男子和1名女子，其中1男不斷將女子塞入車中，女子則大聲哭喊「你不要拉我」、「我不要」，一度被男子塞入車內後，又從另側跑出來，又被男子再拉回塞入車內，女子甚至向路人求救「幫我報警」，讓錄下影片的民眾驚呼是街頭擄人事件。

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警方指出，清晨獲報趕往現場，經了解，廖男（23歲）、陳女（27歲）為夫妻，2人深夜在三民區某KTV歡唱飲酒，期間因細故發生口角，散場後各自搭車離去，不過，陳女不願回家，還想再續攤，廖男因此強押酒醉的陳女上車，過程中，雙方發生拉扯，但未有毆打行為，而一旁未動手的男子則是司機。

全案警詢後，陳女不願提告，另廖男的強押陳女的行為另涉及家暴，警方已代為申請保護令並依職權通報社會局，並呼籲，如遇感情問題應理性溝通處理，切勿以粗暴方式對待，避免違反相關法令。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

白衣男子將女子強押上車，女子不斷尖叫和哭喊不要。（翻攝自黑豪家族）

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