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    欠201萬賭債未還 討債集團「伴遊」半個高雄10小時

    林男積欠201萬賭債未還，強押至郊區驚魂10小時。示意圖。（資料照）

    林男積欠201萬賭債未還，強押至郊區驚魂10小時。示意圖。（資料照）

    2023/03/11 11:29

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子欠201萬賭債，李姓男子等6人受託討債，先是在愛河痛打林男一頓，再將他強押上車，從市區一路往郊區繞行，時間長達10小時，林男的母親得知愛子被綁，同意每月付5萬元才讓兒子獲釋，高雄地院依妨害秩序等罪判李男等人4至9月徒刑，均得易科罰金。

    判決指出，李姓男子等6人受謝姓男子（另案偵辦中）委託，向林姓男子索討201萬元的賭債，2021年9月12日晚上9點多，林男在愛河之心一帶被李男等人堵到，眾人先持棍棒痛打他一頓，隨即把他強押上車，載往燕巢金山路一帶。

    林男遭綁期間，被戴上口罩遮住眼睛、並以手銬銬住雙手，還被恐嚇「如果不配合，要拿刀子捅你」，林男不斷打電話向母親和友人求救，但母親和友人均未接電話，林又輾轉被載到阿公店水庫，後來又被押到內門紫竹寺。

    林男到紫竹寺後，母親回電得知愛子被綁，向李男等人求情，承諾每月會付5萬元，李男等人勉強同意後，把林男戴回市區，丟包在三多商圈某寵物店門口後揚長而去，結束林男長達10小時的驚魂記。

    高雄地院審理時，李男等4人坦承犯行，另有兩名同案的共犯因案通緝中，法官考量李男等4人已與林男達成和解，因此依妨害秩序等罪判李男等人4至9月徒刑，均得易科罰金，可上訴。

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