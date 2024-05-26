2越南籍男子遇攔檢竟不停 警一小時內逮人帶回詢問

警方到場將來不及脫逃的二人帶回詢問。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/26 10:52

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止警分局昨日深夜22時許，在汐止區大同路三段執行路檢勤務時，發現有一輛轎車拒絕攔檢加速離去。警方追查後發現，車內兩名男子棄車離去後，改搭另外一輛汽車，馬上進行攔截圍捕。最終在中正、禮門街口找到車輛，且肇事逃逸，將宋、阮二名越南籍男子帶回偵訊，另發現上有3名同夥逃逸，現正追緝中。

警方調查，30歲宋姓男子於案發當下駕車載著友人，遇到臨檢時卻不願停下，反而加速逃逸，隨即將車棄置在一旁貨櫃場後，找人來接應。

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員警以車追人，發現接應的車輛在中正、禮門街口，一行5人想再次棄車逃逸，被警方趕抵攔下，但車內有3人疑似為外籍逃逸移工在車未停妥時，趕緊下車，僅剩宋、阮二人在場，且擦撞一輛機車。

深入追查發現，後面發生事故的車輛，亦為越南籍陳姓男子所有，是否為三名逃逸者之一則待釐清，經搜查兩車均未發現任何違禁物品。

據悉，宋、阮二人到警局後，堅不吐實，不願透漏相關訊息，警方將持續調閱影像追查3名男子行蹤，釐清5人逃逸原因。

警方指出，有關宋男等人不服攔檢及肇事逃逸部分，將先依交通法規逕行舉發。

車未停妥一名男子就打開車門逃出。（記者吳昇儒翻攝）

兩名男子從後方逃逸。（記者吳昇儒翻攝）

宋男等人被警方攔下帶回。（記者吳昇儒翻攝）

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