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男子被押上車見警跳車求救 警逮兩嫌續追內情

台北市楊男遭人從萬華押走，到新北市新莊堤外處，見警跳車求救，新莊警分局逮獲陳姓、王姓兩嫌，依妨害自由偵辦；紅圈為雙煞犯案車輛。（記者吳仁捷翻攝）

台北市楊男遭人從萬華押走，到新北市新莊堤外處，見警跳車求救，新莊警分局逮獲陳姓、王姓兩嫌，依妨害自由偵辦；紅圈為雙煞犯案車輛。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/15 11:03

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局警員14日在堤外道路對違規大貨車開單時，楊姓男子衝來求救，告知他遭陳姓債主從台北市強押上車載到事發處，他在路邊看到員警跳車求助，警方將雙方帶回調查，另通知王姓共犯到案，全案依妨害自由方向偵辦，續追犯案動機。

新莊警分局光華派出所警員14日下午到重新堤外道新莊段告發一輛超載貨車違規之際，貨車駕駛發現前方有名男子跳車、衝來，告知警員，警方上前了解，31歲楊男慌張表示，他在北市萬華區昆明路撞見32歲陳姓債主，遭對方強押上車載到新莊堤外便道，楊男擔心自身安危，跳車向警方求救。

楊男說，雙方在網路認識，陸續向陳嫌借了20餘萬，在萬華撞見債主陳男，搶走他身上1萬7千餘元，還說要載他到樹林山上，讓他心生恐懼；陳嫌辯稱，當時他開車行經案發處，發現楊男走在路邊，上前問他要還錢了沒，見楊男沒講話將他帶上車，希望逼迫他趕緊還錢，陳嫌說，將楊男載往樹林方向亂開 ，目的只想嚇他還錢。

警方調查，因被害人楊男指控還有另名共犯，警方事後通知另名36歲王嫌到案，初步了解，陳嫌沒有幫派背景，訊後依妨害自由罪嫌，將陳嫌、王嫌移請新北地檢署偵辦；據了解，因雙方對為何欠債，都無法清楚交代，懷疑另有隱情，將持續追查犯案動機。

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